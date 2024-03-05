Буде триматись весь день: секрети стійкого макіяжу

Під час важливих подій зовнішній вигляд набуває особливої ваги. Стійкий макіяж дозволяє залишатися впевненою протягом усього заходу, не переймаючись своєю зовнішністю. Проте не всі мають досвід у створенні такого макіяжу та знання про відповідні косметичні засоби. Досягти стійкості макіяжу зовсім не складно, якщо знати кілька б'юті-секретів. Про це пише Телеграф.

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Секрети стійкого макіяжу

По-перше, використовуйте праймер. Він допомагає тональному кремові рівномірно розподілитися, замаскувати нерівності та рельєфи шкіри.

Фіксуйте кремові продукти сухими засобами. Нанесіть пудру на тональний крем (особливо на "Т-зону"), сухі рум'яна поверх рідких, сухий скульптор - на кремовий. Будьте обережні з хайлайтером, не перестарайтеся.

Якщо ви наносите тіні на повіки, використовуйте спеціальну базу під них. Це допоможе кольору залишатися насиченим, а тіням - не "сповзати".

Якщо протягом дня з'являється жирний блиск, не видаляйте його пудрою. Краще мати при собі матуючі серветки, які не забивають пори, але ефективно усувають небажаний блиск.

Дотримуючись цих простих порад, ваш макіяж зберігатиме свіжий та охайний вигляд протягом усього дня чи вечора, дозволяючи вам зосередитися на важливій події.

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