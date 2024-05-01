Борщ стане ще смачнішим: що варто зробити зі сметаною перед додаванням у страву

Борщ — це більше, ніж просто страва, він є символом української кухні. Часниковий аромат, свіжа зелена цибуля, шматочки сала, свіжий хліб та ніжна сметана — це традиційні атрибути, що надають борщу особливої апетитності.

Проте чи знали ви, що існує один невеличкий секрет зі сметаною, який може перетворити ваш борщ на кулінарний шедевр? Команда UAportal розповідає про нього разом з Pixelinform.

Маленька кулінарна хитрість полягає у тому, що потрібно підсмажити сметану перед тим, як додавати її до борщу. Це може здатися чимось дивним, але цей процес дуже простий і він здатний додати страві неперевершеного смаку.

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Як посмажити сметану

Для приготування ароматної смаженої сметани візьміть декілька ложок сметани високої жирності. Додайте до неї 2-3 подрібнених зубці часнику. На середньому вогні, без додавання олії, прогрівайте сметану у сковороді, постійно помішуючи, протягом декількох хвилин, щоб вона загусла і стала ароматною.

Коли додавати заправку зі сметани у страву

Рекомендується вмішати смажену сметану в борщ за 10 хвилин до завершення варіння. Таким чином, сметана встигне відкрити всю палітру свого смаку та аромату, зберігаючи при цьому свою консистенцію. У разі відсутності сметани, можна замінити її на жирні вершки, які також слід підсмажити з часником.

Борщ, приправлений смаженою сметаною, вражає своєю ніжністю, багатим ароматом і відсутністю кислинки, яку можуть надати томати чи томатний соус. Для завершення подачі, прикрасьте страву зеленню, додайте шматочки сала і подайте зі свіжим, хрустким хлібом.

Нагадаємо, раніше кулінари поділились секретами про те, що варто додати у пісний борщ замість м'яса, аби він був ситнішим.

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