Болгарська "Веселка": Як приготувати простий та смачний салат з двома видами капусти

Як зробити салат з білою та черв'яною капустою

Хочете зарядитися вітамінами та гарним настроєм? Приготуйте болгарський салат з капусти та перцю. Цей салат стане чудовою доповненням до будь-якого столу. Він не лише смачний, але й корисний.

Цей салат яскравий та барвистий, як веселка, дуже смачний та корисний, а також простий у приготуванні. Яскраві кольори салату піднімуть вам настрій, а вітаміни зарядять енергією на весь день. Приготуйте болгарський салат з капусти та перцю за рецептом з сайту Shuba.

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Вам знадобиться:

Капуста біла та червона

Перець солодкий червоний, жовтий та зелений

Морква

Зелена цибуля

Кінза

Для заправки:

Зіра

Сіль

Перець чорний мелений

Сік лайма

Мед

Оцет винний

Олія оливкова

Як приготувати:

Наріжте капусту, перець, моркву, зелену цибулю та кінзу. Обсмажте зіру на сухій сковороді. Зітріть зіру з сіллю та перцем. Змішайте сік лайма, оливкову олію, мед, оцет та спеції. Змішайте овочі, заправте салат та прикрасьте зеленню.

Смачного!

Порада:

Для більш насиченого смаку можна додати до салату бринзу.

Замість лайма можна використовувати лимон.

Кількість спецій можна регулювати за смаком.

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