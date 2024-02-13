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Болгарська "Веселка": Як приготувати простий та смачний салат з двома видами капусти

Ігор Романько

Як зробити салат з білою та черв'яною капустою

Хочете зарядитися вітамінами та гарним настроєм? Приготуйте болгарський салат з капусти та перцю. Цей салат стане чудовою доповненням до будь-якого столу. Він не лише смачний, але й корисний.

Цей салат яскравий та барвистий, як веселка, дуже смачний та корисний, а також простий у приготуванні. Яскраві кольори салату піднімуть вам настрій, а вітаміни зарядять енергією на весь день. Приготуйте болгарський салат з капусти та перцю за рецептом з сайту Shuba.

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Вам знадобиться:

  • Капуста біла та червона
  • Перець солодкий червоний, жовтий та зелений
  • Морква
  • Зелена цибуля
  • Кінза

Для заправки:

  • Зіра
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
  • Сік лайма
  • Мед
  • Оцет винний
  • Олія оливкова

Як приготувати:

  1. Наріжте капусту, перець, моркву, зелену цибулю та кінзу.
  2. Обсмажте зіру на сухій сковороді.
  3. Зітріть зіру з сіллю та перцем.
  4. Змішайте сік лайма, оливкову олію, мед, оцет та спеції.
  5. Змішайте овочі, заправте салат та прикрасьте зеленню.

Смачного!

Порада:

  • Для більш насиченого смаку можна додати до салату бринзу.
  • Замість лайма можна використовувати лимон.
  • Кількість спецій можна регулювати за смаком.

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