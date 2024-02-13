Болгарська "Веселка": Як приготувати простий та смачний салат з двома видами капусти
Як зробити салат з білою та черв'яною капустою
Хочете зарядитися вітамінами та гарним настроєм? Приготуйте болгарський салат з капусти та перцю. Цей салат стане чудовою доповненням до будь-якого столу. Він не лише смачний, але й корисний.
Цей салат яскравий та барвистий, як веселка, дуже смачний та корисний, а також простий у приготуванні. Яскраві кольори салату піднімуть вам настрій, а вітаміни зарядять енергією на весь день. Приготуйте болгарський салат з капусти та перцю за рецептом з сайту Shuba.
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Вам знадобиться:
- Капуста біла та червона
- Перець солодкий червоний, жовтий та зелений
- Морква
- Зелена цибуля
- Кінза
Для заправки:
- Зіра
- Сіль
- Перець чорний мелений
- Сік лайма
- Мед
- Оцет винний
- Олія оливкова
Як приготувати:
- Наріжте капусту, перець, моркву, зелену цибулю та кінзу.
- Обсмажте зіру на сухій сковороді.
- Зітріть зіру з сіллю та перцем.
- Змішайте сік лайма, оливкову олію, мед, оцет та спеції.
- Змішайте овочі, заправте салат та прикрасьте зеленню.
Смачного!
Порада:
- Для більш насиченого смаку можна додати до салату бринзу.
- Замість лайма можна використовувати лимон.
- Кількість спецій можна регулювати за смаком.
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