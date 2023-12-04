Багаті вуглеводами та допомагають схуднути: Які 5 продуктів слід додати у свій раціон

Які продукти з великою кількістю вуглеводів слід їсти, щоб схуднути

У харчуванні вуглеводи складають не менше 55% денної кількості споживаних речовин. Вони часто визнаються причиною набору зайвої ваги, але водночас вони є важливим енергетичним джерелом та сприяють підтримці імунітету та загального здоров'я.

Включення цих продуктів в раціон може сприяти збереженню здоров'я та формуванню правильного підходу до харчування, пише uapress.

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Кукурудза: Свіжа кукурудза, споживана без олії та мінімуму солі, не лише розширює раціон, але й сприяє схудненню. Цей продукт є відмінним джерелом вуглеводів, багатим клітковиною, і включає йод, фосфор, магній, кальцій та залізо. Стручкова Квасоля: Знижена кількість калорій і високий вміст клітковини роблять стручкову квасоль ідеальним вуглеводним продуктом, який не призводить до надмірного вагітності. Нут: Нут містить складні вуглеводи та велику кількість рослинної клітковини, яка покращує кишкову мікрофлору і сприяє виведенню непотрібних компонентів з організму. Марганець у нуті допомагає запобігти передчасному старінню. Вівсянка: Захоплюючи вуглеводами, вівсянка також є відмінним джерелом розчинної клітковини, що знижує рівень холестерину і має вигоди для серцево-судинної системи. Гречка: Це "універсальна" крупа, що містить вуглеводи та розчинну клітковину, сповільнюючи травлення і сприяючи відчуттю ситості, що може допомагати у збереженні форми.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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