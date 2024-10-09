Блондинка за гороскопом: яким знакам зодіаку найкраще підходить колір

Кожна зміна іміджу може стати кроком до нового життя, і зміна кольору волосся – не виняток. Деякі відтінки можуть підкреслити внутрішню сутність людини та додати впевненості. Астрологи стверджують, що для кожного знаку Зодіаку є ідеальний колір, який гармонійно поєднується з його характером. Сьогодні ж поговоримо про те, кому зірки радять стати блондинкою.

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Лев

Леви перебувають під впливом сонця, і це пояснює, чому їм відмінно пасують платинові або медово-русяві відтінки. Де б ви не з'явилися, ваше сяйво завжди привертає увагу, а ці кольори лише підкреслять вашу унікальність.

Світла грива додасть вам упевненості, що, в свою чергу, позитивно позначиться на вашій поведінці. Оскільки ви обожнюєте бути в центрі уваги, з вашим новим кольором волосся ви точно не будете схожі на сіру мишку – навпаки, ви привернете до себе значну аудиторію.

Діва

Для Діви, яка шукає свій шлях, колір блондинки може стати вдалим варіантом. Найкраще спробувати відтінки попелу або платини. Проте цей земний знак настільки різноманітний, що його можна зустріти навіть у коричневих тонах.

Практична Діва також має враховувати свій природний колір волосся, адже це дозволить заощадити на походах до перукаря. Крім того, вам не потрібно буде постійно стежити за волоссям – воно завжди виглядатиме чудово.

Водолій

Водолій, як спокусливий знак, може експериментувати з русявим омбре, доповнивши його пастельними відтінками. Це підкреслить вашу креативність і оригінальність, створюючи привабливий перехід, який не залишить байдужими.

Якщо ж ви не впевнені в такому експерименті, класичний блондин також стане чудовим вибором. Природа завжди виглядає красиво, і ваш новий образ неодмінно приверне увагу оточуючих. Водолій має здатність носити будь-який стиль, представляючи його як справжній витвір мистецтва.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, які народилися, щоб бути успішними.

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