Блохи у собак: ветеринари закликали діяти швидко, інакше вони житимуть й у вашому будинку

Блохи - це дрібні паразити, які харчуються кров'ю тварин. Ці паразити доволі поширені та можуть мешкати у шерсті не лише безхатніх тварин, а й у вашого доглянутого хатнього собаки.

Блохи доволі дрібні, мають плоске, овальне коричневе тіло. Вони можуть стрибати на великі відстані, що допомагає їм швидко переміщатися від одного господаря до іншого. Якщо собака з блохами живе у приміщенні, то ці паразити можуть жити у собачій підстилці, в килимах та навіть м'яких меблях.

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Блохи можуть передаватися від тварини до тварини безпосередньо або через навколишнє середовище. Вони також можуть кусати людей, але зазвичай не викликають у них серйозних проблем зі здоров'ям, окрім алергічних реакцій на укус.

Симптоми зараження блохами у собак включають:

Свербіж

Втрата шерсті

Дерматит

Анемія

Блохи також можуть бути переносниками захворювань, таких як чума, гепатит та бартонельоз.

Якщо ви підозрюєте, що у вашої собаки блохи, важливо звернутися до ветеринара для діагностики та лікування. Лікування зазвичай включає використання інсектицидних препаратів, які вбивають бліх і їхні яйця. Однак важливо провести й профілактичну обробку приміщення, де спав, ходив чи просто лежав собака.

Фахівці з Аnimalreport радять час від часу перевіряти шерсть собак на наявність бліх. Якщо вчасно не звернути увагу, то ці паразити можуть викликати у вашого собаки дискомфорт і свербіж, або й призвести до більш серйозних проблем зі здоров’ям.

Як дізнатися, чи є у вашої собаки блохи

Якщо ваша собака постійно свербить і кусає свою шкіру, перевірте місця на тілі тварини, де блохи люблять ховатися – основа хвоста, місця за вухами та навколо шиї.

Блохи лишають серед шерсті свої фекалії, що нагадують чорні цяточки. Якщо покласти їх на вологий паперовий рушник, вони розчиняться в червоні або коричневі плями.

Про бліх може свідчити й втрата собакою шерсті. Ветеринари зауважили, що вибір правильного засобу від бліх для вашої собаки є важливим для її комфорту та благополуччя. Існують різні варіанти, кожен зі своїми перевагами та недоліками. Порадьтеся з ветеринаром, щоб визначити найбільш підходяще лікування для вашої собаки, враховуючи такі фактори, як вік, розмір і стан здоров’я.

Скільки живуть блохи

Розуміння життєвого циклу цих паразитів потрібне для ефективної боротьби з ними. Отже, життєвий цикл блохи складається з чотирьох етапів:

Спочатку дорослі самки бліх відкладають яйця на шерсті вашої собаки, які потім можуть випасти на килим, чи диван, на якому собака лежить. З цих яєць вилуплюються личинки протягом кількох днів до двох тижнів, залежно від температури та вологості.

На другій стадії личинки бліх є крихітними червоподібними істотами, які харчуються блошиним брудом та іншим органічним сміттям. Вони уникають світла й зариваються глибоко в килими, підстилку чи навіть ґрунт. Через 5-20 днів вони прядуть кокон і переходять у стадію лялечки.

Під час стадії лялечки личинка блохи перетворюється на дорослих особин всередині кокона. Ця стадія може тривати від кількох днів до кількох місяців, залежно від умов навколишнього середовища. Блохи можуть вийти зі своїх коконів, коли відчують поруч потенційного господаря.

Нарешті, дорослі блохи починають живитися кров'ю своїх жертв. Як тільки вони знаходять господаря, вони починають харчуватися, спаровуватися та відкладати яйця, завершуючи життєвий цикл.

Тому, зауважують експерти, ефективна боротьба з блохами вимагає обробки як вашої собаки, так і середовища в якому вона знаходиться, щоб розірвати цикл і запобігти повторному зараженню.

Скільки можуть жити блохи на собаці

Дорослі блохи можуть жити на собаці приблизно 2-3 тижні, протягом цього часу вони харчуються, спаровуються та відкладають яйця. Однак їх тривалість життя може бути коротшою, якщо їх вчасно позбутися.

Як уберегти будинок від бліх

Регулярно лікуйте собаку, використовуючи схвалені ветеринаром засоби для профілактики бліх, такі як місцеве лікування або пероральні препарати. Дотримуйтесь рекомендацій ветеринара неухильно, аби ваш собака не постраждав.

Приберіть свій дім – часто пилососьте килими, оббивку та підстилку домашніх тварин, щоб видалити яйця, личинки та лялечки бліх. Не забувайте спорожняти пилосос після кожного використання, щоб запобігти втечі бліх назад у ваш будинок.

Періть постільну білизну, іграшки та будь-які предмети, з якими контактував собака, принаймні раз на тиждень у гарячій воді. Це допоможе знищити будь-яких бліх або їхні яйця.

Доглядайте за своїм двором – блохи люблять ховатися в тінистих, вологих місцях з органічними залишками. Підстригайте свій газон, підстригайте кущі, згрібайте листя та інші органічні матеріали, щоб мінімізувати середовище, сприятливе для бліх.

Нагадаємо, щоб допомогти позбутися цих паразитів UAportal ділився порадами, які допоможуть вивести бліх з будинку.

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