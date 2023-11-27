Блогерка показала, як зробити ковбасні квіти для м'ясної дошки на свята (відео)

Наближаються свята, тому чимало людей думають, як прикрасити святковий стіл. Одним з варіантів є оформлення м'ясної дошки.

Зокрема, зі скибочок ковбаси можна зробити троянди. Як оздобити салямі показала блогерка KaniPark у Tiktok.

Вона рекомендує покласти салямі на край келиха так, щоб утворився шар, який повністю покриває його. Переконайтеся, що шматочки салямі перекривають одне одного, а потім продовжуйте додавати все більше і більше, поки ви не зможете додати більше.

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Потім просто переверніть келих для вина туди, де ви хотіли б бачити трояндочку салямі на дошці для м’ясних виробів. Ви можете зробити стільки, скільки забажаєте.

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