Блогерка показала, як позбутися жовтих плям на подушках (відео)

З часом подушки можуть пожовтіти, але це не привід їх викидати. Подушку можна легко відмити від жовтих плям.

Блогерка опублікувала у TikTok відео, на якому показала, як швидко змінити жовті подушки. Цей метод працюватиме на пухових (пір’яних) подушках, але не на подушках з піни, повідомляє Express.co.uk.

Спершу перевірте на етикетці з догляду, чи можна прати подушки в пральній машині. Заповніть дозатор пом’якшувача тканини в пральній машині однією чашкою білого дистильованого оцту.

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Тоді додайте пральний порошок у машину разом із половиною склянки харчової соди. Важливо переконатися, що оцет є в дозаторі пом’якшувача, а харчова сода додана в барабані.

Харчова сода допомагає нейтралізувати будь-які запахи і допоможе пом'якшити воду. Виперіть подушки згідно з етикеткою.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати подушки.

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