Блогерка показала, як легко 'оживити' черствий хліб (відео)

Хліб черствіє через те, що крохмаль кристалізується, поглинаючи воду з хліба. Технічно волога все ще є в хлібі, лише у твердій кристалічній формі.

Це означає, що хліб можна оживити кількома способами. Блогерка Бекка поділилася у своєму обліковому записі TikTok, як зробити черствий хліб знову свіжим.

"Мені дуже хотілося тостів на сніданок, і я не хотіла їх втрачати, а потім я побачила відео, як хлопець обливає черствий хліб водою, а потім ставить його в духовку при 200C на п’ять хвилин", – розповіла вона.

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Головне – нагріти хліб до такого рівня, щоб він міг увібрати воду, не спричиняючи випаровування вологи. Результати триватимуть лише кілька годин, тому з’їжте цей хліб одразу.

У коментарях люди також порадили використати мікрохвильову піч, щоб оживити черствий хліб. Достатньо поставити буханку над склянкою води та розігріти.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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