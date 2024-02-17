Блогерка показала ефективний спосіб позбутися вапняного нальоту в чайнику без білого оцту

Вапняний наліт найшвидше накопичується у чайниках. Особливо від цього страждають люди, в яких вода містить велику кількість кальцію та магнію.

Попри те, що вживати його дуже нешкідливо, наліт може залишити трохи гіркуватий присмак. Для боротьби з нальотом часто рекомендують використовувати білий оцет, однак є кращий варіант, повідомляє Express.co.uk.

Блогерка Дженесса переконує, що лимонна кислота діє краще, ніж білий оцет. За її словами, кислота швидше видаляє наліт та не залишає жодного запаху.

Читайте також: Забудьте про соду з оцтом: натуральний засіб швидко видалить наліт на унітазі

"Використання лимонної кислоти для видалення вапняного нальоту з мого чайника було таким простим і ефективним. Це буде мій улюблений метод у майбутньому", – зазначила вона.

Щоб використовувати лимонну кислоту для видалення накипу з чайника, додайте одну столову ложку лимонної кислоти, наповніть половину чайника водою, а потім поставте його для кип’ятіння.

Воду з лимонною кислотою слід залишити настоюватися принаймні на одну годину, однак результати часто з’являються миттєво.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!