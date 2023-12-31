Блогерка пояснила, як зберегти банани свіжими та смачними до трьох місяців

Банани зазвичай не зберігаються довго, але є один спосіб, який може зберегти плоди смачними упродовж місяців. Водночас вони можуть швидко стати коричневими та кашоподібними, якщо зберігати їх у неправильному місці.

Блогерка Ніколь Ренар зазначила, що одна з найпоширеніших помилок, яку люди роблять, це заморожування цілого банана. Про це повідомляє Express.co.uk.

Однак є спосіб заморозити м’які фрукти, щоб вони були смачними довго. Банани спочатку очищають від шкірки, а не зберігають цілими.

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Це запобігає появі непривабливого коричневого кольору на шкірці та залишає серцевину найкращою після розморожування. Очистіть банани та покладіть їх у великий пакет на блискавці.

Хоча деякі люди вважають за краще нарізати фрукти перед заморожуванням, Ніколь припустила, що, зберігаючи їх цілими, легше відстежувати кількість, яка становить один банан.

Фрукти можна зберігати в морозильній камері до трьох місяців, щоб потім насолоджуватися ними, ніби вони знову були свіжими.

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