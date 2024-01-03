Блогерка пояснила, як легко зробити жорсткі рушники знову м'якими (відео)

Є кілька причин, чому рушники можуть стати жорсткими та грубими. Однією з них є використання занадто великої кількості прального порошку.

Якщо ви використовуєте занадто багато миючого засобу, він не весь виполіскується під час циклу прання. Це залишає на рушниках залишки, які можуть зробити їх жорсткими, повідомляє Express.co.uk.

Блогерка Шантель Міла поділилася способом прибирання, які дозволять зробити рушники м'якими знову. Вона використовує білий оцет, але поєднує його з ефірною олією.

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Кислотні властивості оцту розщеплюють будь-які залишки миючого засобу, які можуть зробити рушники жорсткими. Це особливо важливо, якщо у вас жорстка вода або ви використовуєте багато миючого засобу.

Змішайте дві чашки білого оцту з чотирма краплями ефірної олії в ємності. Налийте суміш у барабан і виперіть рушники окремо від іншої білизни в теплих умовах – 40–60 градусів є ідеальною температурою.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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