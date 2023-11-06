Блогерка розповіла, як легко зупинити проростання сирої картоплі

При неправильному зберіганні, сира картопля може прорости. Такі овочі не варто їсти, оскільки пророщена картопля здатна спричинити проблеми зі здоров'ям.

Dr.erincarter – велнес-блогерка і ревматологиня пояснила, як правильно зберігати картоплю, щоб вона не проростала. Про це повідомляє Express.co.uk.

За її словами, картоплю не варто зберігати у поліетиленових пакетах. Для зберігання краще підходять прості паперові пакети.

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Також до картоплі треба покласти звичайне яблуко. Фактично, зберігання картоплі з яблуком не дає паросткам розвиватися, а також продовжує термін зберігання.

Яблука виробляють газ етилен. Він може знизити швидкість метаболізму вуглеводів, уповільнюючи процес проростання.

Нагадаємо, що зберігати калину на зиму можна різними способами. Простим вважається заморожування, або ж можна приготувати повидло, пастилу або варення.

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