Безповоротно зіпсуєте: які речі категорично не можна прати разом
Безповоротно зіпсуєте: які речі категорично не можна прати разом
Щоб одяг слугував довго і радував бездоганним виглядом, важливо знати, які речі не можна прати разом. Неправильне прання може призвести до линяння, утворення плям, пошкодження делікатних тканин, а в гіршому випадку - до псування улюблених речей.
Тому перед тим, як закидати речі в пралку, варто здійснити сортування по кольорах. Крім того, не забудьте, що дуже брудні речі краще не прати зі світлим. Про це пише Апостроф.
Ось кілька ключових правил сортування білизни:
- Розділіть за кольором: Білі речі перуть окремо від кольорових, адже фарба з яскравих тканин може перейти на світлі.
- Тип тканини: Делікатні тканини, такі як шовк, вовна та кашемір, потребують особливого догляду. Їх перуть вручну або в пральній машині на делікатному режимі з використанням спеціальних засобів.
- Температура води: Різні тканини потребують прання при різній температурі. Бавовна та синтетика витримують гарячу воду, а ось делікатні тканини можуть "сісти" або втратити форму.
- Ступінь забруднення: Сильно забруднені речі перуть окремо від речей з легким забрудненням, щоб уникнути повторного прання.
Окремої уваги потребують:
- Рушники та постільна білизна: Їх перуть окремо від одягу, адже вони можуть збирати волокна з інших речей.
- Шкарпетки та спідня білизна: Ці речі перуть окремо з гігієнічних міркувань.
- Джинси: Блискавки та інші металеві елементи на джинсах можуть пошкодити делікатні тканини.
- Ворсисті речі: Перед пранням їх рекомендується вивернути навиворіт, щоб ворс не осідав на інших речах.
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Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати одяг, щоб зберегти його якість.
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