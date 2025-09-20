Без варіння та стерилізації: рецепт смородинового варення на зиму

В Україні дозріває чорна смородина — одна з найкорисніших місцевих ягід. Щоб максимально зберегти її корисні властивості, найкраще не піддавати ягоди термічній обробці. Саме для цього підходить рецепт смородини на зиму без варіння, який не потребує спеціальних умінь або обладнання, окрім звичайної каструлі, а інгредієнтів потрібно всього два.

Про це пише Уніан. Цей спосіб приготування вважається найпростішим і найкориснішим. Сорт ягід не має великого значення, хоча червона смородина зазвичай кисліша, тому її може знадобитися більше. Для заготовки слід підготувати ягоди та цукор у пропорції 1:1. Кількість цукру можна збільшувати, але зменшувати не варто, інакше заготівля може скиснути.

Ягоди промивають, перебирають від сміття та гнилі і дають їм повністю висохнути. Потім смородину розминають будь-яким зручним способом — за допомогою м’ясорубки або блендера. Якщо потрібна маса без кісточок, її можна протерти через сито. До підготовленої маси додають цукор, ретельно перемішують і залишають на кілька годин, щоб кристали повністю розчинилися. Після цього заготовку розкладають у банки і зберігають у холодному місці. Таку смородину можна їсти ложкою або використовувати у десертах, наприклад для тертого пирога.

Банки бажано простерилізувати, але це не обов’язково. Якщо є мікрохвильовка, можна налити у банку 2 см води і прогріти її протягом 4 хвилин. Смородина зберігається у холодильнику до 6 місяців. Чим більше цукру у заготівлі, тим довше вона простоїть, а в морозилці термін зберігання можна продовжити до року.

