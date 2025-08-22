Без подряпаних рук та стресу: як дати коту таблетку

Дати коту таблетку часто буває непросто, адже тварини зазвичай чинять опір, а сама процедура викликає стрес і в господаря, і в улюбленця. Водночас при правильній підготовці та знанні кількох методів можна зробити це швидко та безболісно.

Ветеринари радять заздалегідь підготувати все необхідне, обрати спокійний час для маніпуляції та за потреби попросити когось допомогти. Якщо кіт занадто рухливий, його можна обережно загорнути в рушник, залишивши вільною лише голову.

Найбільш надійний спосіб — дати таблетку безпосередньо в рот. Для цього тварину садять спиною до себе, обережно відкривають їй щелепи та швидко кладуть пігулку на корінь язика. Щоб полегшити завдання і не ризикувати пальцями, можна скористатися спеціальним інструментом для введення пігулок. Після цього рот кота закривають і легко погладжують його по горлу, щоб викликати ковтальний рефлекс. Рекомендується одразу дати кілька крапель води зі шприца без голки, аби ліки не застрягли в стравоході.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Якщо такий спосіб не підходить, пігулку можна сховати в улюблених ласощах тварини чи спеціальних м’яких капсулах для ліків. Деякі препарати випускають зі смаковими добавками, тому кіт може сприйняти їх як частування. У випадку, коли ветеринар дозволив, таблетку подрібнюють у порошок і змішують із невеликою кількістю вологого корму, що значно ускладнює відокремлення ліків від їжі.

Важливо пам’ятати, що не всі препарати можна розтовкти — іноді це робить їх небезпечними чи неефективними. Під час процедури варто зберігати спокій, адже кіт відчуває настрій господаря. Після успішного прийому пігулки улюбленця обов’язково треба похвалити та пригостити чимось смачним, аби створити позитивну асоціацію. Якщо ж кіт категорично відмовляється приймати ліки або поводиться агресивно, найкращим рішенням буде звернутися по допомогу до ветеринара.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!