Без нервів та подряпин: де можна гладити котів, а де їх краще не чіпати
Коти – це складні істоти, які мають свої вподобання щодо ласки. Деякі з них обожнюють погладжування, інші ж терплять їх лише з ввічливості.
Щоб налагодити контакт з вашим пухнастим другом і дізнатися, як він любить, щоб його гладили, ось кілька порад з сайту zaxid.net. Дотримуючись цих порад, ви зможете налагодити контакт зі своїм котом і зробити його щасливим.
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Найкращі місця для погладжування:
- Між вушками: Тут розташовані пахучі залози, тому погладжування в цьому місці може призвести до того, що кіт притулиться до вас і почне муркотіти.
- Біля основи вушок: Ця область також багата на пахучі залози і зазвичай приємна для кота.
- Щоки: Більшість котів обожнюють, коли їм гладять щоки.
- Під підборіддям: Це ще одне чутливе місце, яке приємне для багатьох котів.
- Від шиї до основи хвоста: Погладжування по спині зазвичай не дратує котів, але не рекомендується гладити їх по хвосту.
Місця, яких слід уникати:
- Живіт: Багато котів не люблять, коли їм гладять живіт, тому що це вразлива область.
- Лапи: Деякі коти не проти, коли їм гладять лапи, але інші терпіти цього не можуть.
- Ступні: Більшість котів не люблять, коли їм гладять ступні.
- Хвіст: Хвіст - це дуже чутлива частина тіла, і більшість котів не люблять, коли їм його гладять.
Як зрозуміти, що коту подобається, коли його гладять:
- Він буде муркотіти.
- Він буде тертися об вашу руку.
- Він буде топтатися лапками.
- Він буде піднімати хвіст.
- Він буде лащитися до вас.
Пам'ятайте:
- Кожен кіт має свою особистість і свої вподобання.
- Не нав'язуйте ласку коту, якщо він її не хоче.
- Спостерігайте за своїм котом, щоб зрозуміти, як він любить, щоб його гладили.
- Погладжування - це чудовий спосіб зміцнити зв'язок з вашим котом і зробити його щасливим.
Додаткові поради:
- Гладити кота краще за все м'якими рухами в напрямку росту шерсті.
- Не гладьте кота занадто довго, адже йому може набриднути.
- Якщо кіт починає вириватися або дряпатися, припиніть гладити його.
Зверніть увагу:
- Якщо ваш кіт раптово стає агресивним, коли ви його гладите, це може бути ознакою проблеми зі здоров'ям. У такому випадку рекомендується звернутися до ветеринара.
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