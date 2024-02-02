Без нього - нікуди: як правильно використовувати різні види перцю

Перець - це не просто спеція, а справжня легенда кулінарного світу. Ці маленькі горошинки здатні творити дива, роблячи страви неймовірно ароматними та смачними. Сьогодні ми познайомимо вас з найпопулярнішими видами не стручкового перцю та підкажемо, як їх правильно використовувати. Про це пише Shuba.

Чорний перець:

Де росте: Індія, Індонезія, країни Індокитаю.

Як отримують: зелені плоди ліани Piper nigrum збирають, проварюють, сушать на сонці або в машині.

Як використовувати: універсальна спеція для більшості солоних страв (за винятком ніжних крем-супів та сирних соусів).

Зелений перець:

Де росте: все та ж ліана Piper nigrum.

Як отримують: недозрілі плоди зневоднюють, часто методом сублімованого сушіння.

Як використовувати: м'якший смак,ідеально підходить для соусів,морепродуктів та білого м'яса.

Білий перець:

Де росте: ліана Piper nigrum.

Як отримують: збирають стиглі плоди,замочують, видаляють зовнішню оболонку.

Як використовувати: більш витончений смак з квітковими нотами,використовується в ніжних соусах,супах, курці та інших стравах.

Духмяний перець:

Де росте: Ямайка, Південно-Східна Азія, Індонезія.

Як отримують: плоди вічнозеленого дерева збирають недозрілими, сушать на сонці.

Як використовувати: маринади,розсоли, запечене м'ясо, курка,ковбаси, шинка.

Пам'ятайте

Різні види перцю мають різні смаки та аромати. Вибирайте спецію, яка найкраще підходить до вашої страви.

Не перестарайтеся з кількістю перцю.Навіть невелика щіпка може додати страві гостроти.

Зберігайте перець в герметичному контейнері в прохолодному темному місці.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити перець без мороки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!