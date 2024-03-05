Без додавання борошна: рецепт вівсяного печива з корицею

Для випікання цього хрусткого печива вам знадобиться всього 4 компоненти. Воно низькокалорійне, не містить цукру та борошна. Ідеально пасує до чаю та кави. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 12 штук):

Вівсяні пластівці - 120 г

Фініки (без кісточок) - 70 г

Яблучне пюре - 4 ст.л.

Мелена кориця - 1 ст.л.

Читайте також: Що не можна додавати в деруни та поради для приготування ідеальних дерунів

Інструкція приготування:

Покладіть всі інгредієнти до чаші блендера та збийте до утворення однорідної, трохи липкої маси. Якщо консистенція надто суха, додайте ще яблучного пюре. Сформуйте з тіста 12 невеличких кульок та розкладіть їх на деку, застелену пекарським папером. Відправте випікатись при 180°С на 10-13 хвилин.

Радимо також звернути увагу на рецепт шоколадного брауні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!