Без додавання борошна: рецепт вівсяного печива з корицею
Без додавання борошна: рецепт вівсяного печива з корицею
Для випікання цього хрусткого печива вам знадобиться всього 4 компоненти. Воно низькокалорійне, не містить цукру та борошна. Ідеально пасує до чаю та кави. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (на 12 штук):
- Вівсяні пластівці - 120 г
- Фініки (без кісточок) - 70 г
- Яблучне пюре - 4 ст.л.
- Мелена кориця - 1 ст.л.
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Інструкція приготування:
- Покладіть всі інгредієнти до чаші блендера та збийте до утворення однорідної, трохи липкої маси. Якщо консистенція надто суха, додайте ще яблучного пюре.
- Сформуйте з тіста 12 невеличких кульок та розкладіть їх на деку, застелену пекарським папером.
- Відправте випікатись при 180°С на 10-13 хвилин.
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