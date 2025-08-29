Без боротьби: як викупати кота, якщо він не переносить воду

Багато господарів котів добре знають, чим може закінчитися перше купання пухнастого улюбленця — подряпаними руками й ображеним поглядом тварини. Дискусії про те, чи потрібно взагалі мити котів, тривають давно: одні переконані, що ці тварини самі чудово дбають про свою чистоту, інші ж наполягають на регулярних водних процедурах.

Про це пише VSN. Фахівці пояснюють, що купання для котів — не забаганка, а радше необхідність. Тварина не здатна самостійно очистити шерсть від усіх забруднень, а миття допомагає прибрати чужі запахи, зволожує і пом’якшує шкіру, видаляє відмерлі клітини, змиває злиплу шерсть і навіть служить профілактикою деяких захворювань. Крім того, після купання у шлунку накопичується менше шерсті, а вигляд тварини значно поліпшується. Водночас занадто часто купати кота не можна — спеціальні шампуні можуть зруйнувати природний захисний шар шкіри.

Попри користь, процес купання часто стає випробуванням і для вихованця, і для його власника. Насправді більшість котів лякає не сама вода, а страх втратити опору й потонути. Тому варто створити для тварини максимально спокійну атмосферу: не наповнювати ванну доверху, а скористатися тазиком чи невеликою ванночкою, заздалегідь приготувати рушник, уникати душу й сильного шуму води. Намочувати шерсть краще ковшиком, рухаючись повільно й обережно, використовуючи лише спеціальні шампуні для тварин. Важливо не допускати потрапляння води в очі, ніс, рот і вуха, стежити за температурою та весь час говорити до кота, щоб заспокоїти його.

Після купання улюбленця потрібно закутати в рушник, приголубити й дати ласощі. Фен використовувати не варто — це лише додасть стресу. Тварина сама обтруситься й вимиє себе. Важливо уникати протягів і стежити, щоб після процедури коту було тепло.

Деякі породи, наприклад мейн-куни чи чаузи, майже не бояться води, а інші, навпаки, можуть довго звикати. Якщо знайомити кошеня з водою ще з раннього віку, воно швидше адаптується. Головне — не купати тварину раніше тримісячного віку, аби не наражати її на стрес чи хворобу.

Часом коти самі проявляють цікавість і стрибають у ванну, розглядаючи воду. Це може стати хорошим моментом, аби обережно провести процедуру. Усе залежить від терпіння господаря і його вміння перетворити купання на спокійний і безпечний ритуал.

