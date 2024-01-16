Білий або чорний?: Який хліб корисніший

Хліб – це один з найпоширеніших харчових продуктів в Україні. Він може бути виготовлений з різних видів борошна, включаючи пшеничне, житнє, ячмінне та інші.

Та чим відрізняється чорний хліб від білого і який з них корисніший? У виданні УНІАН розповіли, який хліб корисніший і чи дійсно варто купити саме чорний.

Читайте також: Зламаєте добробут: Чому не можна рвати хліб руками

Чорний хліб виготовляється з борошна грубого помелу, яке містить більше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж борошно вищого сорту, з якого виготовляється білий хліб. Клітковина допомагає поліпшити травлення, а вітаміни і мінерали необхідні для здоров'я організму.

виготовляється з борошна грубого помелу, яке містить більше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж борошно вищого сорту, з якого виготовляється білий хліб. Клітковина допомагає поліпшити травлення, а вітаміни і мінерали необхідні для здоров'я організму. Білий хліб містить менше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж чорний хліб. Він також має більш високий глікемічний індекс, що означає, що він швидше підвищує рівень цукру в крові.

Який хліб корисніший?

З точки зору здоров'я, чорний хліб корисніший за білий. Він містить більше клітковини, вітамінів і мінералів, які необхідні для здоров'я організму.

Однак, чорний хліб також може бути більш калорійним, ніж білий хліб. Тому, якщо ви стежите за своєю вагою, важливо вживати його в помірних кількостях.

Який хліб вибрати?

При виборі хліба в магазині зверніть увагу на його склад. Кращий вибір - це чорний хліб, виготовлений з борошна грубого помелу. Також можна вибрати сірий хліб, який є сумішшю пшеничного і житнього борошна.

Уникайте білого хліба, виготовленого з борошна вищого сорту.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!