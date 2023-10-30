Бегемот у Ботсвані напав на туристів та прокусив дверцята позашляховика (відео)

У Ботсвані на туристів зі США напав бегемот. Він атакував позашляховик, в якому перебували американці – туристи хотіли сфотографувати тварину біля річки.

Як повідомляє фотограф Bill Klipp у своєму каналі на YouTube, тварина несподівано проявила агресивність та наскочила на автомобіль. Бегемот зубами прокусив обшивку дверей.

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Мандрівники встигли зняти атаку на фото та відео, перш ніж поїхати геть. Ніхто з них не постраждав.

Видання зазначає, що розлючений бегемот накинувся на сафарі-вантажівку в Ботсвані. На той момент в автомобілі був водій та двоє фотографів – Білл і Лінда Кліпп з Флориди. Вони приїхали у Ботсвану на фотосафарі в дельті Окаванго.

Спершу фотографи подумали, що бегемот міг атакувати їх через страх. Однак вони справді злякалися, коли тварина кусала авто й не давала йому зрушити з місця.

Раптом водію вдалося все ж "вирвати" авто з пащі бегемота і він заднім ходом вивіз туристів з небезпечного місця.

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