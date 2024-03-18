Метелики та веселка: 5 прикмет, які віщують щастя

Ми розповімо вам про 5 поширених народних повір'їв, які, згідно з давніми переконаннями, є знаками удачі. Наші предки вірили, що певні речі несуть удачу.

Наприклад зустріч з метеликом - до вдалих перетворень. Вірити у них чи ні - ваша особиста справа, але взяти собі на замітку - можна. Про це пише ЧасДій.

Зустріч з метеликом

Метелики вважаються символами краси, свободи та відродження. Зустріч з метеликом, особливо якщо він сяде вам на долоню чи плече, може бути ознакою того, що вас чекають щасливі перетворення та приємні несподіванки.

Знахідка блискучої монети

Знайти на вулиці блискучу монетку – безсумнівно добра прикмета. Це символ достатку та фінансового благополуччя. Збережіть цю монетку в гаманці, і вона приноситиме вам везіння.

Побачити веселку

Веселка – не лише мальовнича картина природи, а й символ надії та здійснення мрій. Побачити веселку означає, що на вас чекає щасливий період у житті, коли всі ваші плани та бажання можуть збутися.

Почути пташине щебетання за вікном

Птахи здавна вважалися провісниками новин. Якщо ви раптово почуєте пташине щебетання за вікном, це може бути знаком того, що на вас чекають приємні новини, зустрічі або події.

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Випадково зламати гілочку

Зламати гілку дерева – не завжди добра прикмета, але якщо це станеться з вами навесні, коли природа пробуджується, це може символізувати нові можливості, нове життя та щасливі зміни.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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