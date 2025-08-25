Артрит у котів: як розпізнати та полегшити стан

Коти вміло приховують біль, тому власникам варто бути пильними й не плутати симптоми зі "звичайним старінням". Остеоартрит — це хронічне захворювання суглобів, коли хрящ, що виконує роль амортизатора між кістками, поступово руйнується. У результаті кістки труться одна об одну, що спричиняє біль, скутість і запалення.

На що звернути увагу та як діяти у випадку підозри на проблеми зі здоров’ям, пояснило видання Daily Paws.

Найчастіше уражаються:

хребет,

стегна,

коліна,

лікті,

скакальні суглоби.

Причинами можуть бути травми, вроджені вади розвитку, зайва вага або вікові зміни. За статистикою, понад 60% котів після 6 років уже мають ознаки артриту, хоча господарі цього часто не помічають.

Як зрозуміти, що у кота артрит

Кішки рідко відкрито демонструють біль — у природних умовах це означало б слабкість. Тому замість явної кульгавості можна помітити такі зміни:

кіт перестає або рідше стрибає на улюблені місця;

виникають труднощі зі сходами;

швидка втомлюваність під час гри чи бігу;

відмова від лотка з високими бортами;

зниження активності, більше спить;

небажання, щоб його гладили в окремих ділянках тіла, дратівливість.

Навіть невеликі відхилення варто сприймати серйозно: чим раніше поставлять діагноз, тим легше допомогти тварині.

Діагностика

Ветеринар бачить улюбленця лише під час прийому, тоді як господар щодня спостерігає за його поведінкою. Саме відео з дому — наприклад, як кіт ходить по сходах чи стрибає — можуть допомогти лікарю запідозрити артрит. Для підтвердження діагнозу часто призначають рентген.

Лікування артриту у котів

Хворобу повністю вилікувати неможливо, однак можна уповільнити її розвиток і зменшити біль. Терапія зазвичай включає:

знеболення — сучасні препарати, НПЗЗ (лише під контролем ветеринара), фізіотерапію, масаж, лазер, голковколювання, хондропротектори, Омега-3;

— сучасні препарати, НПЗЗ (лише під контролем ветеринара), фізіотерапію, масаж, лазер, голковколювання, хондропротектори, Омега-3; контроль ваги — зайві кілограми сильно навантажують суглоби;

— зайві кілограми сильно навантажують суглоби; помірну активність — регулярні легкі ігри та вправи підтримують рухливість.

Як облаштувати дім для кота з артритом

Полегшити життя можна простими змінами:

тепле і зручне спальне місце;

миски на підставках, щоб не доводилося низько нахилятися;

туалет із низьким бортиком;

пандуси чи невеликі сходинки для доступу на диван або ліжко.

Артрит у котів — не вирок. Завдяки сучасній ветеринарії можна значно поліпшити якість життя тварини. Головне — уважність господаря та своєчасне звернення до лікаря.

