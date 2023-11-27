Ароматний та вершковий: рецепт курячого супу з плавленим сиром

Цей суп за рецептом від Shuba ідеальний для холодної пори: він ситний, ароматний та зігріваючий. Спробуйте приготувати його та потішити чудовим смаком себе та близьких.

Інгредієнти:

Куряче філе – 600 г

Рис – 150

Плавлений сир – 5 шт.

Картопля – 5 шт.

Морква – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Вода – 3 л

Сіль – 1/2 ч. л.

Перець духмяний мелений – 1/4 ч. л.

Зелень – 20 г

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Спосіб приготування:

Куряче філе залийте водою у великій глибокій каструлі. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть 40 хвилин.

Потім охолодіть філе та наріжте його на шматочки.

Рис залийте рис водою в окремій мисці. Наріжте цибулю та картоплю і натріть моркву.

Злийте воду з рису та засипте його у бульйон. Готуйте 10 хвилин після закипання.

Додайте в каструлю з бульйоном цибулю, картоплю та моркву та варіть ще 10 хвилин.

Плавлений сир охолодіть та натріть на крупній тертці. До супу додайте курку, тертий сир, сіль та перець. Готуйте ще 3-4 хвилини.

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