Археологи знайшли в Ізраїлі фрагменти черепа віком 140 тисяч років: належали невідомому виду людини

Археологи виявили в Ізраїлі два фрагменти черепа, які можуть належати до раніше невідомої популяції стародавніх гомінінів. Знахідка була зроблена на археологічній ділянці Нешер Рамла, розташованій між Тель-Авівом і Єрусалимом.

Про це пише IFL.Science.

Фрагменти, права тім'яна кістка і майже повна нижня щелепа, не схожі на будь-які інші скам'янілості, які були знайдені раніше. Дослідники вважають, що вони належать до пізньої популяції Homo, яка жила 140 000-120 000 років тому.

Унікальна особливість скам'янілостей з Нешер Рамла полягає в тому, що вони поєднують в собі неандертальські і архаїчні людські риси. Тім'яна кістка має "архаїчні" риси, відмінні від ранніх і недавніх Homo sapiens, а щелепна кістка — суміш архаїчних і неандертальських характеристик. Ця гібридна природа дає підстави припускати, що цей вид може бути відсутньою ланкою, яка представляє одного з останніх спільних предків неандертальців і людей.

Крім того, скам'янілості з Нешер Рамла свідчать про те, що ці гомініни мали довгу і динамічну історію взаємодії з Homo sapiens. Завдяки генетичному і культурному обміну ці популяції залишили незгладимий слід одна на одній. Археологічні знахідки з цього місця вказують на важливе перехрестя між Африкою і Євразією, що додає ваги важливості цьому відкриттю.

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Не всі експерти згодні з тим, що знахідка з Нешер Рамла є революційною. Палеоантрополог Джон Хокс пропонує альтернативне пояснення, припускаючи, що скам'янілості можуть бути пов'язані з денисовцями, ще однією архаїчною популяцією гомінідів. Хокс наголошує на необхідності бути обережним, визнаючи складність інтерпретації даних з часового проміжку в 400 000 років.

На сьогодні справжня природа скам'янілостей з Нешер Рамла залишається невідомою. Майбутні дослідження відіграватимуть вирішальну роль у розгадці цієї загадки, проливаючи більше світла на складне полотно людської еволюції.

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