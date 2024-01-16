Археологи знайшли у пустелі Аравії найстаріше у світі укріплене поселення віком 2250 року до нашої ери

Археологи виявили в Аравійській пустелі величезну стіну бронзового століття, яка оточувала оазис Хайбар. Стіна, що простягалася на 14,5 км, є другою за величиною в Саудівській Аравії та свідчить про те, що в регіоні в давнину існувала розвинена цивілізація.

Про це пише IFL.Science.

Вал датується періодом між 2250 і 1950 роками до н. е., коли в Аравійській пустелі було поширене осіле землеробство. Вчені вважають, що стіна була побудована для захисту оазису від нападів кочових племен.

Стіна була побудована з каменю та глини. Вона мала ширину від 1,7 до 2,4 м і висоту 5 м. На сьогодні збереглося трохи менш ніж половина стіни.

Відкриття стіни Хайбар є важливим для розуміння історії Аравійського півострова. Воно свідчить про те, що в регіоні в давнину існувала розвинена цивілізація, яка мала здатність будувати масштабні укріплення.

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Оазис Хайбар був одним із найбільших оазисів у регіоні. Він мав площу близько 1100 гектарів і був важливим центром торгівлі та землеробства.

Стіна Хайбар була частиною мережі інших подібних укріплених поселень на північному заході Аравії. Ці поселення свідчать про те, що в регіоні в бронзовому столітті існувала мережа розвинених цивілізацій.

Нагадаємо, археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років.

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