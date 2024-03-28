Археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму

На руїнах Помпей, похованих під попелом Везувію, розгорнулася нова сторінка досліджень. Археологічна група, працюючи в регіоні IX, натрапила на захоплюючу знахідку – римський будівельний майданчик, що проливає світло на секрети давніх будівельних технологій.

Розкопки, оточені вулицями Віа ді Нола, Віа Стабіана та Віа дель Аббонданца, оголили скарби знань про минуле. Серед них:

Залишки будівельних матеріалів: цегла, черепиця, вапно, інструменти – все це свідчить про кипучу діяльність, що колись вирувала на цьому місці.

цегла, черепиця, вапно, інструменти – все це свідчить про кипучу діяльність, що колись вирувала на цьому місці. Сліди ремонту: дослідники виявили матеріали, які використовувалися для ремонту сусідніх будинків, зокрема пекарні Рустіо Веро.

дослідники виявили матеріали, які використовувалися для ремонту сусідніх будинків, зокрема пекарні Рустіо Веро. Інструменти та ларарій: у кімнатах сусідньої будівлі, де колись розміщувалося святилище домашніх богів, знайшли будівельні інструменти, що доповнюють картину давньоримського будівництва.

Про це пише Heritage Daily.

Важливість цього відкриття сягає далеко за рамки просто артефактів. Археологи стверджують, що це унікальна можливість зануритися в глибини античних будівельних технологій. Вивчаючи матеріали та методи, які використовувалися на цьому місці, дослідники сподіваються розкрити нові таємниці римської інженерії, наприклад, особливості виготовлення вапна та римського цементу.

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Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпей, не приховує захоплення розкопками. Він підкреслює, що це неймовірна можливість зазирнути в роботу стародавнього будівельного майданчика. Відкриття не лише збагачує наше розуміння минулого Помпей, але й відкриває двері до нових знань про римські будівельні методи, що робить його справжньою сенсацією для істориків та археологів.

Нагадаємо, науковці з'ясували, як "невидимі вбивці" знищували людей з епохи неоліту.

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