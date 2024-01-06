Археологи знайшли таємну печеру з незайманими похованнями майя (відео)

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) Мексики виявили приховану похоронну камеру майя, заховану в печері в археологічному комплексі в Тулумі, Кінтана-Роо.

Відкриття було зроблено під час планових робіт з розчищення нової стежки для відвідувачів. Археологи виявили скелети кількох людей, які були захоронені в печері, повідомляє Arkeonews.

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Однак одним з найцікавіших знахідок було розколоте людське тіло. Археологи вважають, що людина могла потрапити в пастку під час спроби отримати доступ до порожнини.

Усередині печери археологи також виявили велику кількість скелетних решток тварин, пов’язаних із похованнями. За словами фахівців з ідентифікації фауни, вони відповідають різним ссавцям, птахам, рептиліям, рибам, ракоподібним, молюскам і земноводним.

Єдиний керамічний "molcajete" (чаша для шліфування) додатково вказав, що поховання припадає на пізній посткласичний період (1200-1550 рр. нашої ери).

Археологи описують умови всередині печери як особливо важкі через невеликі входи, низькі стелі, відсутність природного світла, загальну спеку та вологість. Крім фотографій, буде зроблено тривимірне сканування території, щоб дослідники та широка громадськість могли побачити матеріали та останки в їх оригінальному контексті.

Це відкриття є важливим для розуміння похоронної практики майя. Воно дає нам рідкісний погляд на те, як ці люди хоронили своїх померлих.

Нагадаємо, у Швеції виявили метровий меч у середньовічній могилі.

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