Археологи знайшли на острові Тонгатапу у Тихому океані древнє місто 300 року нашої ери

Нещодавнє археологічне відкриття на острові Тонгатапу, Тонга, перевертає з ніг на голову наші уявлення про розвиток міст у південній частині Тихого океану. Завдяки революційній технології LiDAR-сканування дослідники виявили сліди стародавнього міста, яке існувало ще в 300 році нашої ери, на 700 років раніше, ніж вважалося раніше.

Цей сенсаційний висновок ґрунтується на детальній карті ландшафту Тонгатапу, створеній археологами з Австралійського національного університету. Завдяки LiDAR їм вдалося розкрити приховані поселення, які раніше були невидимі для людського ока. Про це пише IFLScience.

Стародавні руїни свідчать про те, що урбанізація в цьому регіоні розпочалася набагато раніше, ніж вважалося. Планування міста, що характеризується розгалуженою мережею доріг, укріплень, громадських споруд і тисячами земляних курганів, свідчить про складну та продуману міську систему.

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Однією з найцікавіших особливостей є наявність великих земляних насипів, відомих як sia heu lupe. Вважається, що ці споруди використовувалися для лову голубів, який був ексклюзивним спортом тонганських вождів.

Провідний дослідник Філіп Партон пояснює, що з розширенням цих поселень вони адаптувалися до потреб зростаючого населення, що призвело до значних соціальних та економічних змін. Цю форму урбанізації, що отримала назву "урбанізація з низькою щільністю населення", дослідники протиставляють традиційному уявленню про те, що до європейської колонізації на тихоокеанських островах не існувало складних суспільств.

Відкриття на Тонгатапу кидає виклик цій теорії, демонструючи, що мешканці тихоокеанських островів розвивали власні унікальні міські поселення, відмінні від компактних міст Європи. Партон наголошує, що це відкриття значно поглиблює наше розуміння ранніх тихоокеанських суспільств.

Використання LiDAR стало ключовим фактором у цьому сенсаційному відкритті. Ця технологія дозволила археологам розкрити приховані структури, які протягом століть були приховані часом і природою. Подібні методи раніше використовувалися для виявлення стародавніх міст у тропічних лісах Амазонки.

Партон підкреслює, що це лише перша ластівка, і попереду на нас чекають нові захоплюючі відкриття, які проллють більше світла на таємниці ранніх поселень Тихого океану.

Нагадаємо, вчені виявили причину занепаду стародавнього міста Теотіуакан у Мексиці.

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