'Антитіла' відмовили незрячому військовому, скандал прокоментував Вусик (відео)

Військовий Віталій Верес який втратив зір на війні, звинуватив гурт "Антитіла" у відмові надати дозвіл використати пісню "Фортеця Бахмут" для супроводу його відео про історію того, як йому було на війні та як він отримав поранення, яке зробило його незрячим.

У своєму ТікТоці воїн опублікував відео, в якому розповів, написав про своє прохання співзасновнику гурту Сергію Вусику. Верес спочатку написав Сергію в Instagram, а потім, коли відповіді не отримав, написав у Telegram.

"З якої радості ми маємо це робити й давати вам дозвіл викладати наші пісні?", – відповів йому Вусик на прохання про дозвіл.

Співзасновник гурту також поцікавився, чому він має надавати таке право, тим більше, що таких як Віталій – тисячі. Він нагадав, що музиканти гурту також воюють.

"Нас таких тисячі, і ми самі не виключення. Як це стосується пісні й щоб ми ще вас відмічали? Ви повивчайте інформацію про те, де, з ким, скільки, воювали музиканти "Антитіл", і я в тому числі. Все у відкритому доступі", – прозвучало у відповіді Сергія.

Віталія обурила така відповідь і він записав відео, в якому поцікавився, чи насправді гурт "Антитіла" знає, про що співає, коли записує пісня подібні "Фортеці Бахмут".

Після того, як у соцмережах розгорівся скандал через цю переписку, Сергій Вусик записав відео, в якому перепросив перед військовослужбовцем Вересом.

"Я визнаю що був не правий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так, я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю… Відповів доволі різко", – визнав він.

Вусик додав, що трек "Фортеця Бахмут" викладений у вільний доступ для використання без будь-яких заборон.

Він запевнив, що не мав наміру ображати Вереса. "Бо сам є співавтором пісні, що написана з власного пережитого на війні, на якій я був з першого дня добровольцем, поруч з такими самими військовими, втрачаючи друзів. Ми підтримуємо поранених військових по всьому світу, та й взяли під опіку дітей загиблих наших побратимів. Антитіла завжди мали принципову громадянську позицію, і з 2014 року були поруч зі збройними силами як волонтери і як військові з 24 лютого 2022 року", – запевнив співзасновник "Антитіл".

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