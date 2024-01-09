Альтернатива борщу: як приготувати крем-суп з буряка (відео)
Відомий шеф-кухар Вікас Кханн представив свій кулінарний шедевр – буряковий крем-суп. Ця страва вражає не тільки своєю текстурою, але і насиченим смаком, а також яскравим червоним кольором. Зокрема, вона може бути альтернативою українському борщу.
Рецептом шеф-кухар поділився на своєму YouTube-каналі. Цю страву варто спробувати кожному. До того ж для її приготування вам не потрібні особливі кулінарні вміння, оскільки вона вважається простою.
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Інгредієнти:
- Олія оливкова Extra Virgin – 2 ст. л.
- Зіра – 1 ч. л.
- Коріандр – 1 ч. л.
- Буряк – 500 г.
- Цибуля ріпчаста – 50 г.
- Червоний болгарський перець – 1 шт.
- Картопля – 1 шт.
- Овочевий бульйон – 950 мл.
- Сіль – за смаком.
- Перець чорний мелений – за смаком.
- Йогурт – 125 г.
- Зелень – за смаком.
Процес приготування супу нескладний. Овочі потрібно обробити, нарізати та обсмажити на оливковій олії з додаванням кмину, коріандру та інших ароматних спецій. Далі варто додати овочевий бульйон, сіль, перець, і все це варити до готовності. При подачі на стіл суп потрібно прикрасити йогуртом і свіжою зеленню.
Смачного!
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