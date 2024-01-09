Альтернатива борщу: як приготувати крем-суп з буряка (відео)

Відомий шеф-кухар Вікас Кханн представив свій кулінарний шедевр – буряковий крем-суп. Ця страва вражає не тільки своєю текстурою, але і насиченим смаком, а також яскравим червоним кольором. Зокрема, вона може бути альтернативою українському борщу.

Рецептом шеф-кухар поділився на своєму YouTube-каналі. Цю страву варто спробувати кожному. До того ж для її приготування вам не потрібні особливі кулінарні вміння, оскільки вона вважається простою.

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Інгредієнти:

Олія оливкова Extra Virgin – 2 ст. л.

Зіра – 1 ч. л.

Коріандр – 1 ч. л.

Буряк – 500 г.

Цибуля ріпчаста – 50 г.

Червоний болгарський перець – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Овочевий бульйон – 950 мл.

Сіль – за смаком.

Перець чорний мелений – за смаком.

Йогурт – 125 г.

Зелень – за смаком.

Процес приготування супу нескладний. Овочі потрібно обробити, нарізати та обсмажити на оливковій олії з додаванням кмину, коріандру та інших ароматних спецій. Далі варто додати овочевий бульйон, сіль, перець, і все це варити до готовності. При подачі на стіл суп потрібно прикрасити йогуртом і свіжою зеленню.

Смачного!

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