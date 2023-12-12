Алергія на холод: симптоми та методи лікування

Шкіра людини може реагувати на холод та мороз у вигляді потрісканих губ, сухості рук і почервоніння відкритих ділянок тіла. Проте деякі ознаки можуть вказувати на холодову алергію, яку варто лікувати.

Про це повідомила лікар-алерголог з медичної мережі "Добробут", Наталія Москвіна, за інформацією "Української правди".

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Симптоми холодової алергії

Серед найпоширеніших симптомів алергії на холод - почервоніння шкіри, утворення сверблячих пухирів та висипань, а також набряк кінцівок. Лікар пояснює, що ці прояви можуть виникати як на відкритих, так і на закритих ділянках тіла, іноді негайно після контакту з холодом, а іноді із затримкою. Лікування холодової алергії рекомендується проводити після консультації лікаря, використовуючи протиалергійні препарати та захищаючи шкіру від холоду, оскільки зазвичай при холодовій алергії проявляється сильний свербіж та можливий набряк тіла.

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