Олександрійське тісто для пасок: великодній хліб буде солодким, ніжним та повітряним

Наближається свято Великодня, тож варто вже зараз подумати про те, за яким рецептом ви будете пекти великодній хліб й закупити необхідні для цього продукти.

Приготувати смачну та пухку паску доволі просто, якщо знати хитрощі приготування та чітко дотримуватися рецепта. Пропонуємо вам простий та невимушений рецепт паски з "олександрійського тіста", завдяки якому великодній хліб завжди виходить ідеальним.

Цим рецептом поділилася авторка YouTube-каналу "Смаколик.юа" Марія Михальченко

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Інгредієнти:

Молоко – 1000 мл

Цукор – 1000 г

Вершкове масло – 500 г

Яйця – 10 шт.

Яєчні жовтки – 3 шт.

Дріжджі (свіжі) – 150 г

Родзинки – 200 г

Сіль – 1 чайна ложка без гірки

Ванільний цукор – 3 упаковки

Коньяк - 2 столові ложки.

Пшеничне борошно – 2.5 кг

Печемо паску

Крок 1: Підготовка тіста

У мисці змішайте молоко, дріжджі, м'яке вершкове масло, цукор, яйця та яєчні жовтки.

Крок 2: Замішування

Додайте до суміші родзинки, сіль, ванільний цукор, коньяк та борошно. Замішайте м'яке, в'язке тісто.

Крок 3: Підйом тіста

Залиште тісто у теплому місці на 8-12 годин, доки воно не збільшиться вдвічі.

Крок 4: Формування пасок

Розкладіть тісто у підготовлені форми. Дайте тісту піднятися ще раз протягом 1-1,5 години.

Крок 5: Випікання

Пекти паски треба у розігрітій духовці при 180 градусах протягом 30-40 хвилин або до готовності.

Крок 6: Прикраса

За бажанням, змастіть верхню частину пасок глазур'ю та прикрасьте до свого смаку.

Нагадаємо, що багато господинь шукають ідеальний рецепт для святкової страви на Великдень, який настає перед Світлою Христовою Неділею. Якщо ви вже робили заварну паску, яка не черствіє довго, або ж м'яку та вологу панетоне, то цього разу спробуйте паску на сирному тісті, яку можна побалувати близьких.

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