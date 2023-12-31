А можна як в кафе: Названо 7 найпопулярніших помилок, через які кава виходить несмачною

Які найчастіші помилки під час приготування кави

Смачна свіжа ароматна кава – це гарантований гарний початок дня. Однак, часто буває, що з якоїсь причини її смак після приготування зовсім не такий, як очікувалося.

Щоб цього не сталося, важливо уникати найпоширеніших помилок при приготуванні кави. Уникаючи цих помилок, ви зможете приготувати ароматну та смачну каву, яка буде радувати вас щоранку, розповідає Джонатан Рубінштейн, засновник і генеральний директор Joe Coffee, і Калина Тео, співзасновниця Coffee Project New York.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

1. Попередній помел кавових зерен

Хоча кава може пахнути просто нереально, коли їх розмелюють у магазині, смак буде зіпсовано, коли прийде час заварювати каву. Мелена кава починає втрачати смак за дві хвилини після помелу, тому краще завжди подрібнювати зерна свіжими.

2. Використання старих бобів

Несвіжі боби також не додадуть каві смаку. Зазвичай із зерен, обсмажених протягом останніх трьох тижнів, виходить незабутній напій, тому слід перевіряти дату обсмаження. Стара кава окислюється і втрачає свої ароматичні сполуки.

3. Зберігання зерен кави в морозильній камері

Хоча може здатися логічним зберігати обсмажені кавові зерна в морозильній камері, в кінцевому підсумку це помилка. Морозилка впливає на рівень вологості зерен, завдаючи шкоди первісному інтенсивному смаку. Краще зберігати боби в контейнері, що захищає їх від повітря і вологи.

4. Використання води низької якості

Кава на 98% складається з води, тому це ключовий компонент процесу заварювання. Якщо вода має неприємний смак, то й кава буде такою ж. Використовуйте свіжу, чисту, фільтровану воду.

5. Недостатня температура води

Щоб зварити ароматну каву, вода повинна мати температуру 94 градуси Цельсія. Якщо температура занадто низька, кава вийде недостатньо екстрагованою і матиме кислий смак. І навпаки, якщо вона надто висока, кава буде переекстрагованою і матиме гіркий смак.

6. Пити з чашки, яку важко тримати

Чашка має значення. Задоволення, яке людина отримує від чашки кави, може бути вельми суб'єктивним. Вибирайте горнятко, яке зручно тримати, і яке приносить вам задоволення під час його використання.

7. Використання брудного кавника

Обов'язково викиньте використані фільтри та кавову гущу і ретельно промийте обладнання перед тим, як заварювати наступну чашку кави. Кавова олія залишатиметься в ємності та даватиме смак згірклої олії, якщо її не очистити належним чином.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!