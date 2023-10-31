9 найбільш унікальних порід собак, яких ви ніколи не бачили

За винятком собаківників і учасників собачих виставок, більшість людей знають лише про кілька найпопулярніших порід собак – золотистих ретриверів, лабораторій, йорків і бульдогів. Але в усьому світі існує 360 офіційно визнаних порід, багато з яких настільки рідкісні або незвичайні, що ви, можливо, ніколи їх не бачили.

Щоб дізнатися більше про ці незвичайні собаки, видання Best Life поговорило з ветеринарами та фахівцями з домашніх тварин. Дізнайтеся, що відрізняє цих тварин і як вони можуть виглядати.

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1. Угорська собака Пулі

Угорська собака Пулі - унікальні породи собак

Не дивно, що собака Пулі та її фірмові дреди входять до нашого списку найбільш унікальних собак. За даними Американського кінологічного клубу (AKC), ці дреди щільні та стійкі до атмосферних впливів. Зазвичай собаки чорні, вугільно-червоні або білі.

"Ці собаки схожі на менші версії комондорів, оскільки вони також мають довгу шерсть, яка фіксується і нагадує людські локони", – зазначив ветеринар Кортні Джексон.

За його словами, вони родом з Угорщини і переважно використовуються як пастуші собаки. З цієї причини їхнє хутро захищає їх від стихії. Саме тому вони такі ласкаві, добре спілкуються з людьми та легко піддаються дресируванню.

2. Салукі

Салукі

"Салукі, також відомі як арабська гонча, газельська гонча або перський хорт, є борзими (це означає, що вони полюють на вигляд, а не на запах)", – пояснив Джексон. Вони нагадують хортів і тісно пов’язані з афганським хортом, але їх розводять переважно на Близькому Сході.

"Що робить цю породу унікальною, так це їхні "розкішні розпущені пучки шерсті навколо вух і хвоста", – зазначив Патрік Холмбо, головний ветеринар компанії Cooper Pet Care. Ця порода була виведена для бігу, тому їм потрібно більше фізичних вправ, ніж іншим породам.

3. Перуанський голий собака

Перуанський голий собака

Ця порода широко відома як "голий пес", каже знаменитий кінолог та експерт з домашніх тварин Тревіс Брорсен.

За його словами, ця порода народилася в Перу, вона розумна і ласкава. Перуанка чудово ладнає з сім’єю, і цікавий факт – як ви вже здогадалися, вона не сильно линяє.

4. Шолоїцкві́нтлі (ксолоітцкуінтлі) або шо́ло

Унікальна порода собак

Ще одна безшерста порода — ксолоітцкуінтлі (або скорочено ксолос/шоло), яка родом з Мексики.

"Докази існування цієї породи були знайдені серед руїн племен майя та тольтеків", – пояснив Даніель Когілл. За його словами, собаки цієї породи, яку часто називають perro pelón mexicano (мексиканська гола собака), можуть народжуватися з шерстю або без неї, іноді в одному посліді.

Зі зморшкуватою мордочкою, атлетичним тілом і плямистою шкірою ця собака, безумовно, єдина у своєму роді. Хоча вам не доведеться турбуватися про линяння чи догляд, їхні безволосі тіла потребують додаткового догляду, "наприклад, зимове пальто та сонцезахисний крем", зазначає ветеринар Ірам Шарма.

5. Бедлінгтон-тер'єр

Бедлінгтон тер'єр

Бедлінгтон-тер’єри, названі на честь східноанглійського міста, з якого вони родом, – спритні, атлетичні та розумні гончі. Вони "мають дуже унікальне хутро та колір сірого, білого або навіть коричневого кольору", пояснив генеральний директор Dope Dog Ерін Мастопієтро.

Їх кучеряве хутро, схоже на ягняти, безперечно виділяє їх, а також робить їх гіпоалергенними, оскільки вони не сильно линяють. Також вони можуть бути ідеальними приємними партнерами, оскільки їхнє хутро надзвичайно м’яке та густе. Їхні вуха з китицями лише додають вигляду плюшевого ведмедика.

6. Шапендо або голландська вівчарка

Шапендо - голландська вівчарка

У цієї собаки, відомої як "голландська вівчарка", не просто дружнє обличчя, вони добре ставляться до людей та інших тварин. Шапендо походить з Нідерландів, вони були там всюди з кінця 19-го століття. На початку 20-го століття їхня кількість різко скоротилася, коли були імпортовані бордер-коллі. Але після Другої світової війни порода була відроджена, але багато людей досі про них не чули.

7. Кай

Кай Кен

Є кілька унікальних аспектів цієї породи. По-перше, їхня чорно-коричнева шерсть і тигрові відмітини принесли їм прізвисько "Тигрові собаки". По-друге, Кай Кен є "однією з шести охоронюваних порід Японії" і вважаються "національними пам’ятками" в країні.

Кай Кенс є рідкісною породою навіть в Японії. Хоча спочатку вони були виведені як мисливські собаки, вони надзвичайно ласкаві та віддані своїм власникам і відомі як дуже розумні.

8. Фараоновий собака

Фараоновий собака

Ця худа гонча названа так тому, що походить зі стародавнього Єгипту. Ви навіть можете побачити фараонову собаку, зображену на багатьох "декоративних фризах єгипетських храмів, датованих 4400 роком до нашої ери", згідно з Клубом фараонових собак Америки.

Порода відома своєю "витонченою фігурою та величезними вухами", зазначає ветеринар Лінда Саймон. Вона каже, що вони зазвичай мають хороше здоров’я, але мають дуже тонку шкіру та рідку шерсть, тому погано справляються з низькими температурами.

Ще одна річ, яку слід враховувати, це те, що, хоча вони неймовірно ласкаві, вони все ще є мисливськими собаками за своєю природою і люблять бігати та вимагають пристойної кількості вправ.

9. Папійон, також званий континентальним той-спанієлем

Папійон

Слово "papillon" французькою означає "метелик", і ця порода названа так тому, що завдяки великим вухам і довгій шерсті вони схожі на тезку, пояснює Дженніфер Брунс.

"Вони відомі своїм інтелектом, спритністю та довгою середньою тривалістю життя — понад 15 років", – пояснила Брунс, додавши, що папійони бадьорі та веселі.

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