9 цікавих фактів про чорних котів, яких ви точно не знаєте

Всупереч поширеній думці, чорні коти не приносять нещастя. Насправді в деяких частинах світу їх вважають справжніми щасливчиками та символами удачі.

Жодна тварина з родини котячих не є більш зневаженою, ніж чорна кішка. Адже їх сприймають як провісників справжнього нещастя. Видання Mental Floss запропонувало дізнатися про 9 цікавих фактів про чорних котів.

Читайте також: 7 різдвяних рослин, які токсичні для домашніх тварин

1. У деяких культурах чорні кішки приносять удачу

Вони можуть мати не дуже зіркову репутацію в деяких регіонах світу, але є багато місць, де чорні коти зовсім не нещасливі. Якщо ви самотня жінка в Японії, кажуть, що наявність чорного кота збільшить кількість залицяльників; якщо ви перебуваєте в Німеччині і вам переходить дорогу чорний кіт, то це до удачі та приємних подій.

Якщо загадковий чорний кіт з’являється на вашому ґанку в Шотландії, це передвіщає неминуче процвітання. А у Франції здавна вірили, якщо зустріти його на роздоріжжі, де перетинаються п’ять доріг, чотирилапий мандрівник приведе вас прямо до скарбу.

2. Чорні коти – найкращі друзі моряка

На борту британських суден не тільки вітали кішок, щоб ті полювали на мишей, але й моряки загалом вважали, що саме чорний кіт принесе удачу та забезпечить безпечне повернення додому. Кілька з цих кошенят увійшли в морську історію, як-от Тіддлс, який подолав понад 30 000 миль за час перебування в Королівському флоті. Його улюбленою розвагою була гра з мотузкою дзвоника.

3. Немає однієї породи чорних кішок

Асоціація любителів кішок (CFA) визнає 22 різні породи, які можуть мати однотонну чорну шерсть, включно з норвезьким лісовим котом, японським бобтейлом і шотландською висловухою.

Схожість із "чорною пантерою" (про цих тварин трохи далі) не випадкова. У 1950-х роках жінка, на ім'я Ніккі Хорнер була настільки захоплена тим, як виглядають пантери, що вивела те, що ми зараз називаємо Бомбей.

4. Чорні коти так само легко усиновлюються, як і коти інших кольорів

Заведено вважати, що чорні коти в притулках – останні в черзі, щоб знайти свій дім. Хоча чорних кішок усиновлених чорних котів також була однією з найвищих, можливо, тому, що чорних котів було просто більше, ніж інших мастей. Однак для того, щоб їх усиновити, може знадобитися більше часу, оскільки міф про невдачу залишається актуальним.

5. Чорних котів беруть на Геловін

Враховуючи їхні зв’язки з відьмами та окультизмом, можна подумати, що чорних котів набагато більше забирають на Геловін. Однак експерти стверджують, що не дуже правда – насправді в цей період іде тенденція на знищення усиновлення.

6. Шерсть чорного кота може "іржавіти" і мати візерунки

Забарвлення чорного кота зводиться до генетичної примхи. Існує три варіанти гена чорного хутра – для однотонних чорних, коричневих і коричнево-іржавих відтінок працює в поєднанні з візерунком.

Якщо кішка має суцільний чорний відтінок, але також домінуючий ген смужок таббі, інтенсивне перебування на сонці може призвести до того, що чорний пігмент у її шерсті зруйнується, щоб виявити колись невидимі смуги (ще одна потенційна причина: дефіцит поживних речовин). Те, що колись було чорним котом, тепер іржаво-коричневий кіт.

7. Чорні коти поділяють цю візерункову рису з "чорними пантерами"

Якщо оглянути чорного кота на сонці, ви можете побачити світлі візерунки на його шерсті. Все це зводиться до генетики котячих, але це риса, яку вони мають спільно з чорними пантерами. Те, що ми називаємо "чорними пантерами", насправді є меланістичними ягуарами або леопардами, і так, вони теж мають візерунки – точніше, плями.

Це тому, що їхні волосяні стрижні виробляють занадто багато меланіну завдяки мутації в гені агуті, який відповідає за розподіл пігменту в шерсті тварин. Подивіться уважно, і ви побачите плями пантери, оскільки сонячне світло потрапляє на них правильно.

8. Ген, пов'язаний з чорним хутром, може зробити цих котячих стійкими до хвороб

Мутація, через яку котяча шерсть стає чорною, належить до тієї ж генетичної родини, що й гени, які, як відомо, забезпечують стійкість людини до хвороб, таких як ВІЛ.

Деякі вчені вважають, що забарвлення цих кішок може мати не стільки спільного з камуфляжем, скільки більшою мірою зі стійкістю до хвороб. Вони сподіваються, що в міру картографування більшої кількості геномів котів ми наблизимося на крок до лікування ВІЛ.

9. Чорних котів важко сфотографувати, але це можна зробити

Сучасна головоломка, з якою стикаються власники чорних котів, полягає не в нещасті, а в поганому освітленні. У світі, наповненому людьми, які діляться фотографіями своїх домашніх тварин в Instagram, чорні коти можуть виглядати на фотографіях як темна пляма.

Нагадаємо, що перегляд відео про котів в Інтернеті може підвищити енергійність людини та створити позитивні емоції. Фактичне ж володіння цією твариною має низку переваг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!