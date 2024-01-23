5 правил, які притягнуть у ваше життя гроші

Сенс життя бідних і багатих: у чому різниця

Коли стався найбільший у історії збій соцмереж, засновник Фейсбуку Марк Цукерберг втратив понад 6 млрд доларів чистого капіталу. Тобто щогодини, поки ви не могли оновити стрічку Фейсбуку, Марк втрачав по мільярду доларів. Неймовірно великі суми, правда? Але, як ви гадаєте, він відчув цю втрату? Звичайно, ні. За даними Блумберг, статки Цукерберга до глобального збою складали 127 млрд доларів, а після – 121. Уже інакше сприймається, чи не так?

Усе залежить від того, під яким кутом огляду ти знаходишся. Це не означає, що йому було все одно, але, напевно, він більше переживав за перспективу свого бізнесу, за довіру користувачів, а не за купюри, що тануть на очах. Ви скажете: "зрозуміло, він багата людина, може собі дозволити, він же не живе на ці гроші, не за них знімає квартиру, платить за навчання дітей, не з них відкладає на новий пікап". Але, повірте, всередині голови багатої людини все влаштовано так само, як в голові бідної: такий же мозок, плюс/мінус такі ж півкулі, так само багато нейронних зв'язків. Ба більше, і багаті, і бідні люди хочуть одного й того ж – бути щасливими. Але різниця між ними є, і вона – в способі мислення, який формується з дитинства.

Далі текст мовою оригіналу.

Я родилась в небогатой семье на окраине Харькова. Но мне всегда казалось, что у меня в семье с деньгами все хорошо. Хоть это было совсем не так. Я росла в период советского дефицита. Родители могли позволить себе купить колбасу 1 раз в месяц после получки. Но у меня никогда не было ощущения, что мы бедные. И это ощущение имеет значение. Конечно, мне всегда хотелось бОльшего. Я мечтала о красивой жизни, о путешествиях, о роскошной машине и модной одежде люксовых брендов. И с самых ранних лет я поняла, что надо зарабатывать деньги, чтобы тратить их на то, что мне нравится. Я помню, как забирала у папы пустые бутылки из-под пива, чтобы сдать их в пункты стеклотары и получить пару гривен. Будучи школьницей, я продавала ребятам во дворе сушеную тарань, которую делал папа после рыбалки. В училище я занялась реализацией косметики “Орифлейм", продавала ее однокурсникам и маминым коллегам по работе. Но мне действительно нравилось это делать. Мне не было стыдно или страшно. И, к счастью, этот навык мои родители не убили негативными установками. Но теперь я вижу, как другим такие установки мешают достичь успеха. Много работать не обязательно означает много зарабатывать. А большие заработки - не гарантируют вам счастья.

Прошло несколько лет и я добилась всего, о чем мечтала. Я создала бизнес с нуля, который за два года достиг оборота в 100 млн долларов. В мою жизнь ворвались крутые отели, брендовые вещи. Я купила себе квартиру и машину в Киеве. Но, вместе с этим, я потеряла смысл жизни. Потому что желания сбылись, но счастье, за которым я гналась, я так и не испытала. Я убедилась, что счастье не живет в материальных вещах, но тогда возник вопрос: к чему стремиться, куда бежать, чего добиваться? Я решила бросить все, передала управление бизнесом доверенным людям и уехала искать смысл жизни. Я была в Тибете, в Индии, в Непале, общалась с духовными наставниками, жила в ашраме, искала себя в религиях, медитировала. К чему я пришла: все страдания происходят от того, что мы что-то не принимаем в нашей жизни. Страдание - это несогласие с текущим порядком вещей. Мы живем, работаем, достигаем чего-то и получаем какой-то результат. Он не хороший и не плохой. Он - такой. Нужно принимать это как факт. Если мы сделали все, что в наших силах - незачем мучаться. Мы страдаем только, если привязываемся к чему-то, а если спокойно отпускаем со своей жизни любые ситуации, деньги или людей, то мы не страдаем.

Богатые люди знают это и спокойно отпускают миллиарды долларов за день. Если замечали, богатые не работают много, но при этом они четко видят цель, в которую нужно бить и точно знают, откуда придут деньги. А это уже техника и искусство, которому можно научиться. Богатство - это совокупность навыков, которые можно развить!

Есть 5 главных правил:

1. Занимайтесь любимым делом и наслаждайтесь тем, чем занимаетесь.

Работа составляет основную часть нашей жизни, поэтому от нее надо кайфовать. Если вы не любите свою работу, считайте, вы приносите свою жизнь ей в жертву. Но никогда не поздно что-то поменять. Нужно сесть, честно поговорить с собой и понять, чем вы хотите заниматься, а чем точно не хотите.Чаще всего мы изначально выбираем профессию, навязанную нам родителями. Я так чуть не стала врачом и сейчас ужасно бы сочувствовала своим пациентам, потому что врач из меня вышел бы, мягко говоря, не очень. Но я благодарна родителям, что, когда я окончила медучилище и поступила на экономический факультет, они на меня не давили и дали мне возможность выбрать. Отсидев пары, я шла работать. Мне нравилось заниматься “купи-продай", я чувствовала себя в этом, как рыба в воде. И я стала в этом развиваться. Когда я открыла свою компанию, я даже не запомнила момент, когда у нас на счету оказался первый миллион $. Просто я не была заточена на доход, я получала удовольствие от процесса. Если вам интересно то, чем вы занимаетесь, вы будете развиваться в этой сфере и деньги всегда будут там приумножаться.

2. Цените себя, повышайте стоимость того, что вы делаете.

Если вы профессионал и постоянно развиваетесь, цена на ваши услуги с каждым годом должна расти. Этот пункт вытекает из предыдущего. Всегда найдутся те, кто готов купить ваши услуги, но вам искренне должно нравится делать то, что вы делаете.

3. Уберите негативные установки с головы.

Аффирмации, как позитивные, так и негативные работают одинаково сильно. Нас учат формулировать позитивные, по типу “я достоин всего, чего хочу", но мы не замечаем при этом, как в голове постоянно прокручиваются негативные: "деньги - это зло", "всех денег не заработаешь", "денег всегда не хватает"! Такие установки блокируют энергию денег. Мы будто ищем доказательства того, почему у нас нет денег, а не почему они должны быть. Нужно убирать эти установки и концентрироваться только на позитивных формулировках, например: “я достоин иметь деньги", “я профессионал и у меня всегда будут деньги", “я могу любую идею превратить в деньги".

4. Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют.

Меньше времени проводите с нытиками и жалобщиками. Окружение имеет значение. Связи и возможности всегда определяют будущее.Люди, которые больше ноют, чем делают и вечно жалеют себя, они как переносчики вируса - заражают всех своей токсичностью. Нужно максимально окружать себя теми, кто вас вдохновляет, от кого хотите чему-то научиться, которые развиваются. Тогда вы волей-неволей будете заряжаться от них позитивным опытом и стремлением развиваться.

5. И самое главное - живите с лёгкостью, но по средствам.

Доверьтесь жизни, и тогда денег будет ровно столько, сколько нужно именно вам. Деньги - это абсолютно точно энергия. Энергия, которая притягивается к свободному и легкому мышлению.

Богатство – не в количестве монет на счетах, а в ощущении. Вы наверняка в толпе всегда обратите внимание на того, у кого есть деньги. Даже если он обычно одет, ездит на простой машине, не колотит понты - но “запах" денег всегда при нем. Знаете почему? Все дело в состоянии. Богатые люди пахнут спокойствием, свободой и энергией, а деньги привлекает именно такой аромат. Для того, чтобы чувствовать себя богатым, важно быть легким, не заглядывая в чужие карманы с мыслью: “а, ну если у меня нет того, что есть у соседа, значит я несчастен". Потому что МНОГО - не бывает никогда. Всегда будут вещи, которые стоят во много раз больше, чем мы можем себе позволить. Но одно дело, когда мы наслаждаемся тем, что у нас есть сейчас и мечтаем о бОльшем. А другое, когда мы страдаем и мучаемся от текущего положения вещей и постоянно видим то, что нам хочется иметь, но никогда этого не получаем. В таком случае мы сами себя блокируем, истошно гребем куда-то в светлое будущее, но энергии на его достижение нам попросту не хватает. Так как за неудовлетворенностью скрывается несчастье, а в несчастье энергии вообще нет.

А еще деньги боятся тех, кто постоянно их копит и во всем себе отказывает. Потому что деньги тянутся к удовольствию. Научитесь баловать себя в пределах своих возможностей. И искренне радуйтесь баловству, которое купили. Наслаждение, которое вы получаете, тратя заработанные деньги, разжигает огонёк богатства. “Запах" богатого, обеспеченного человека можно приобрести только, когда живешь по средствам и умеешь наслаждаться жизнью. От такого человека веет благосостоянием, веет ощущением, что его всё в жизни устраивает. Он не ноет и не жалуется, он не жертва. Богатый человек ищет возможности сделать свою жизнь проще и лучше, а не причины, почему “всегда все так плохо". Богатый человек говорит себе: “я достоин успеха и у меня все получится". Этот позитивный настрой и открывает шлюз как для богатства, так и для жизни, которую проживаешь в удовольствие. Но очень важно не попасть в ловушку денег, не подцепить чувство, что их всегда мало, а научится ставить цели, иметь на них деньги, но при этом оставаться счастливым человеком, и не откладывать счастье в будущее. Наслаждайтесь всем тем, что есть именно сейчас.

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