3 поради, як прибрати запотівання дзеркала у ванній

Що робити, щоб не запотівало дзеркало

Дзеркало у ванній запотіває через різницю температур між гарячою водою, яка заповнює ванну або душ, та повітрям у приміщенні. У повітрі утворюється пара, яка осідає конденсатом на поверхні холодного дзеркала.

Видання Sante Plus запропонувало три способи, які допоможуть позбутися цієї проблеми. Деякі натуральні інгредієнти можуть бути корисним для зниження вологості у ванній кімнаті.

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Оцет

Оцет є ключовим інгредієнтом зменшення процесу конденсації, що викликає туман. Його також використовують для усунення конденсату на вікнах та шибках.

Розпорошивши трохи оцту на дзеркало у ванній, ви зможете швидше позбутися конденсату. Просто наповніть розпилювач рівною кількістю води та білого оцту і добре струсіть, щоб змішати два інгредієнти.

Потім розпиліть суміш на дзеркало і протріть його чистою сухою бавовняною тканиною, ви швидко помітите, що конденсат зник.

Лимон

Якщо ви не переносите запах оцту, особливо у ванній, замініть його на лимон. Наповніть розпилювач теплою водою, а потім додайте сік двох лимонів. Розпиліть суміш і нанесіть її безпосередньо на поверхню, яка може запітніти, за допомогою тканини з бавовни або мікрофібри.

Картопля

Ця порада пригодиться не тільки для дзеркал, але і для вікон душової кабіни. Картоплю можна використовувати, зокрема, для полірування срібла та знежирення сталі.

Якщо на дзеркалах утворився конденсат, розріжте сиру картоплину навпіл і протріть дзеркало. Потім протріть тканиною, щоб видалити сліди.

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