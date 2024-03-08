10 важливих причин, чому ви не худнете

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1. Не п'єте достатньо якісної води. Зазвичай вся увага прикута до їжі: вибираємо низькокалорійні продукти, обмежуємо порції, шукаємо комбінації продуктів, що діють "схудло" та ін. Вода - основа і початок будь-якого фізіологічного процесу в організмі. Пити потрібно достатньо, від 1.5 до 3.5 л води, залежно від зростання, ваги, фізичної активності, стану здоров'я, кліматичних умов. 2/3 води варто випивати до 17:00, доки активно працюють нирки та гормональна система, що регулює водний обмін в організмі. Важливо, щоб вода як мінімум подобалася вам на смак. Намагайтеся пити у проміжках між їжею. Запивати їжу умовно допускається теплою водою Гр. 50.

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Достаточное водопотребление способствует перистальтической активности кишечника, повышает эффективность лимфодренажной системы, снижает чувство ложного голода.

2. Едите большими порциями, но редко. Избыток пищевых ингредиентов и калорий одной большой порции могут: а) создать нагрузку на пищеварительные органы, в результате вырабатывается меньше пищеварительных соков, пища плохо усваивается и в дальнейшем в организме может возникнуть дефицит по ряду нутриентов. А когда клеткам не хватает качественного рабочего материала - мы начинаем переедать легкими углеводами.

3. Ужинаете углеводами. Каши из зерновых и бобовых, хлеб, картофель, свекла, пицца, паста - неподходящие углеводы для ужина. Если вы любите эти продукты - кушайте их в обеденное время.

4. Едите фрукты на ночь. Виноград, дыня, арбуз, персики и т.п. оптимальное время для приема природных сладостей - первая половина дня. На крайний случай - перекус до 16:00.

5. Едите много фруктов. Если вы не сыроед и не фрукторианец - вы обязательно поправитесь, т.к. в таком случае, фрукты - это дополнение к основным традиционным приемам пищи.

6. Не следите за регулярным стулом. Похудение - это в т.ч. процесс выведения токсических веществ из жировой клетки в лимфу—> кровь—> печень—>желчь—>кишечник—> почки. Если перистальтика кишечника замедлена, токсические метаболиты вновь попадают с током крови в печень, отвлекая и дополнительно нагружая орган. Печень - главное место, где решается вопрос где и как отложится жиру в организме.

7. Недостаточно движения. Если вам необходимо сбросить к примеру 10кг жира, то скорее всего, на первое время, вам достаточно будет для получения результата подключить к правильному питанию 1.5 часа активного движения в зале/бассейне в день. Если же вы питаетесь правильно и умеренно, но никак не можете сбросить ваши постоянные 2-5 кг жира, то 1.5 часа активного движения в день - это крайне мало. Особенно, если физическая активность приходится на утреннее время, а затем вы целый день сидите. Главный враг последних лишних кг - застой лимфатической жидкости, который мешает течению метаболических процессов.

8. Пьете много кофе. Три чашки кофе (особенно с молоком) в день способны сделать невозможным ваше похудение на последних 2-5 кг. Кофе нарушает пищеварительные процессы, тесно связанные с похудением. Снижает процесс желчеотделения, а значит - усвоения питательных веществ из пищи. Организм получает дефицит по ряду микроэлементов и витаминов, которые учавствуют в метаболических процессах жиросжигания.

9. Едите слишком часто и не оцениваете общий обьем сьеденной пищи за день. Часто встречаюсь с ситуацией, когда худеющий в недоумении жалуется на отсутствие результата при вроде как правильном режиме питания и физической активности. Первое, что я предлагаю в таком случае: записывать все сьеденное за день в приложение. В конце дня/недели тщетно худеющего ждут сюрпризы в виде большого количества неосознанных перекусов, нередко достаточно калорийных.

10. Вкусно и много кушать - ваше хобби, ваша защита, ваше снотворное, ваше настроение. Вы хотите похудеть, но выход из зоны комфорта для вас практически невозможен, пока вы не захотите задаться поиском достойной именно для вас альтернативы "генератора счастья". Расставьте еще раз приоритеты - возможно, на данный момент процесс похудения и результат не принесут вам ожидаемого удовольствия и психологического комфорта