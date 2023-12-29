10 продуктів, які можна вживати після закінчення терміну придатності

Не всі продукти, у яких закінчився термін придатності, є непридатними для вживання. Деякі з них можуть зберігати свої властивості протягом тривалого часу. На упакуванні таких продуктів зазвичай вказується дата, до якої їх бажано вжити, але не дата, до якої вони стають непридатними.

Про це пише Радіотрек.

Перед тим, як споживати продукт, у якого закінчився термін придатності, його необхідно оглянути на наявність ознак псування: цвілі, гниття, неприємного запаху або інших змін в зовнішній вигляду.

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Ось перелік продуктів, які можна вживати після закінчення терміну придатності:

Картопляні чипси. Завдяки високому вмісту солі чипси зберігаються довше, ніж інші продукти.

Шоколад. Тривалий термін придатності шоколаду забезпечує високий вміст цукру.

Кетчуп. Кетчуп можна вживати й через рік після закінчення терміну придатності, якщо він зберігався в сухому і прохолодному місці.

Йогурти. Йогурти можуть зберігатися довше вказаного терміну. Однак перед вживанням їх необхідно оглянути на наявність змін у консистенції або смаку.

Твердий сир. Твердий сир рідко псується. Якщо на ньому з'явилася цвіль, її можна зняти ножем.

Пастеризоване молоко. Пастеризоване молоко може зберігатися довше, ніж непастеризоване. Однак перед вживанням його необхідно перевірити на наявність змін у запаху або консистенції.

Яйця. Яйця можна перевірити на придатність, опустивши їх у воду. Якщо яйце плаває, воно зіпсувалося.

Хліб. Хліб, який закінчив термін придатності, можна використовувати для приготування грінок або сухариків.

Рис. Рис може зберігатися протягом декількох місяців після закінчення терміну придатності, якщо він зберігається в сухому, темному і прохолодному місці.

Фрукти та овочі. Фрукти та овочі можна вживати після закінчення терміну придатності, якщо вони не мають ознак гниття.

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