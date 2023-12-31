10-хвилинний трюк, щоб зменшити тягу до сигарет, коли ви кидаєте курити: поради науковців

Вчені з Університету Інсбрука в Австрії знайшли спосіб зменшити тяжіння до куріння та полегшити симптоми абстиненції всього за 10 хвилин.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, куріння тютюну — головна причина захворювань і смерті, які можна запобігти, у Сполучених Штатах. За статистикою 2021 року, 11,5% дорослих американців курять сигарети, але більшість з них виборювалися з цього звичаю минулого року. Однак менш як 10% курців кожного року досягають успіху у відмові від куріння, пише Newsweek.

Читайте також: Вчені дослідили вплив електронних сигарет: Шанс безпліддя у жінок зростає на 50%

Недавнє дослідження Університету Інсбрука виявило, що навіть 10-хвилинні фізичні вправи можуть виявитися ефективними для тих, хто тимчасово утримується від куріння. Дослідження включало рандомізовану групу курців, яким було призначено різні види фізичної активності, включаючи прогулянку на свіжому повітрі, бігову доріжку в приміщенні та сидячі вправи.

За словами докторанта факультету спортивних наук Стефані Шеттль, це перше дослідження, яке включає активність на свіжому повітрі, а не тільки в приміщенні.

Мартін Копп, професор психології спорту та фізичних вправ, зазначив, що під час дослідження учасників попросили не курити протягом ночі, а наступного дня їм призначали 10-хвилинні фізичні вправи. Результати показали, що тяга до сигарет зменшилася у групах з фізичною активністю порівняно з контрольною групою, а також зменшилися симптоми абстиненції та поліпшилося самопочуття.

Ще одна цікава відмінність виявилася в часі до наступної сигарети, де у групі на свіжому повітрі витрачений час становив 17 хвилин, у той час, як в приміщенні — 26 хвилин. Ця тенденція вимагає подальших досліджень, але може стати новим надійним методом для тих, хто вирішив кинути курити.

Нагадаємо, ми вже писали, як самостійно кинути курити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!