10 хвилин і краще ніж у Старбакс: Як приготувати справжню айріш каву

Айріш кава – це кавовий напій, який має своїм основою каву та додаткові інгредієнти, такі як ірландський віскі, цукор і вершки. Цей напій часто подається у спеціальних стаканах для айріш кави.

Хоча айріш кава з віскі – це смачний і популярний напій, він може бути не для всіх. Якщо ви шукаєте варіант айріш кави, який не містить алкоголю, але при цьому має насичений і ароматний смак, спробуйте приготувати його без віскі, пише noviydoctor.

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Інгредієнти:

1 порція еспресо

15 мл сиропу Бейліс

15 мл карамельного сиропу

Збиті вершки або звичайні вершки (для топінгу)

Приготування:

Заваріть каву за своїм улюбленим способом. Додайте сироп карамель та сироп Бейліс до гарячої кави. Перемішайте напій. Додайте збиті вершки або, якщо у вас їх немає, можна використати звичайні. Для цього перелийте вершки у миску і збийте їй брендером або вінчиком, поки вони трішки не загустіють. Акуратно додайте вершки до гарячої кави з сиропами. Подавайте з кількова кавовими зернами на вершках в якості прикраси.

Поради:

Ви можете експериментувати зі смаками і додавати більше води до еспресо, якщо любите американо, або змінювати кількість та смаки сиропів за власними уподобаннями.

Щоб вершки не розійшлися, можна додати в них трохи какао-порошку.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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