10 детокс-напоїв для гарного самопочуття

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1. Міцний настій шипшини: 1 ст.л. подрібнених плодів залити 200 мл окропу. настояти в термосі 1-4 години, додати|добавляти| 1 ч.л. меду чи 1 ч.л. холосасу (сироп шипшини аптечний). приймати протягом дня за 30 хв. до їжі. мінімум 3 склянки на день.

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2. Отвар овса: 1 стакан цельного зерна, лучше в шелухе, довести до кипения в 1 л воды, настоять в термосе 2 - 4 часа. принимать по 200 мл 3-4 раза в день в промежутках между едой. можно с мёдом.

3. Клюквенный морс - на 1,5 л горячей воды 1 стакан клюквы. варит ягоды, тем более с сахаром, не стоит. достаточно залить клюкву горячей водой, добавить мед по вкусу, измельчить в блендере, хранить в термосе. принимать в промежутках между едой. в день можно 1.0- 1.5 л.

4. Имбирно-облепиховый чай: на 1.5 литра горячей воды 1 ст.л. тертого имбиря, 150г давленной облепихи, 1 ст.л. меда, корица, 1 1/2 лимона с цедрой. настоять в термосе 30 мин.-1 час. в день можно до 1.5 л.

5. Грейпфрутовый фреш с тёплой водой Mg donat: 400 мл грейпфрутового фреша разбавить 100 мл 40•С воды. за день 1-2 порции.

6. Имбирно-ананасовый напиток: измельчить в блендере 150 г ананаса, 1 ч.л. измельчённого корня имбиря, 1/3 лайма с цедрой, несколько листиков мяты, 2 ч.л. меда, 300 мл воды.

7. Настой хвоща полевого с березовыми почками: по 1 ст. л. каждого на 200 мл кипятка. настоять в термосе минимум 1 час. пить в течение дня по 200 мл 3 раза в промежутках между едой. снимает отеки, хороший мочегонный эффект.

8. Рассол от квашеной капусты или свеклы. важно, чтобы овощи были именно квашеные, а не засоленные (как обычно продают в супермаркетах). можно до 1 л в день.

9. Отвар из корня сельдерея, корня петрушки и белокочанной капусты. очень невкусно:) но эффективно выводит лишнюю воду из организма, снимает отёчность. отвар не солить!

10. Зелёный смузи с петрушкой: петрушка 150г, стебель сельдерея 1 шт., 1/2 лимона с цедрой, 200г ананаса, 150-200 мл воды, 1 ч.л. меда, имбирь 1/2 ч.л. измельчить все ингредиенты в блендере. можно 2 порции в день по 300 мл.