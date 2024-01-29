Зола тільки нашкодить цим рослинам: поради досвідчених дачників

Зола — не панацея, деяким рослинам вона може нашкодити.Тому, перш ніж удобрювати рослини золою, переконайтеся, що їм це не зашкодить.

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Всі знають, що зола – це корисне добриво. Вона містить багато поживних речовин, які роблять рослини сильнішими і здоровішими. Але не все так однозначно, пише prostoway.

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Деякі рослини не люблять золу, і їм вона може навіть нашкодити. Наприклад, не можна удобрювати золою редьку, щавель, кавуни, азалію, лаванду, календулу, гортензію та хвойні дерева.

Редька піде в стрілку.

Щавель не буде рости, тому що любить кислий ґрунт.

Кавуни почнуть гнити.

Азалія, лаванда, календула, гортензія та хвойні дерева не переносять лужного ґрунту.

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