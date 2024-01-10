Знавці розповіли, як зберігати цибулю свіжою до 6 місяців

Цибуля повинна зберігатися довго, якщо знати правильне місце для зберігання. Може виникнути спокуса просто кинути овочі на нижню полицю холодильника.

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Втім, це одне з найгірших місць для зберігання цибулі. Вона стане м'якою, оскільки умови будуть надто холодними та вологими, повідомляє Express.co.uk.

Цибулю слід зберігати у прохолодному, темному та добре провітрюваному приміщенні на кухні. Так вона зберігатиметься від трьох до шести місяців.

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Поклавши цибулю у звичайний старий паперовий пакет з дірками, можна продовжити її життя на місяці. Знадобиться коричневий паперовий пакет, дірокол, маркер і скріпки.

Переконайтеся, що цибуля тверда та без плям. Складіть паперовий пакет і проробіть отвори по краю. Наповніть мішок до половини цибулею, позначте маркером, а потім скористайтеся канцелярськими скріпками зверху, щоб зафіксувати його.

Не зберігайте цибулю поруч із картоплею, оскільки пагони виробляють етилен, гормон росту, який прискорює дозрівання овочів.

Нагадаємо, український кулінарний експерт і ресторатор Євген Клопотенко розповів, як легко очистити та нарізати цибулю без неприємних сліз.

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