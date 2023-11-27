Знавці пояснили, як часто треба поливати орхідею взимку, щоб не нашкодити рослині

Кімнатні рослини взимку знаходяться в стані спокою. Однак це не означає, що вони не потребують поливу.

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Фахівці з кімнатних рослин поділилися головними порадами, як доглядати за орхідеями в холодні місяці. Про це повідомляє Express.co.uk.

Правильний полив орхідеї є життєво важливим для того, щоб вона залишалася здоровою. Орхідеї вразливі до кореневої гнилі, тому вони з часом загинуть, якщо їх надто поливати.

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Водночас коріння може зморщитися і засохнути, якщо умови занадто сухі. Взимку поливу раз на 10 днів зазвичай достатньо.

Завжди краще перевірити вологість компосту перед поливом, щоб переконатися, що ви не перезволожили рослину. Варто поливати, коли суміш для горщиків майже висохне, але не повністю.

Ви можете визначити, чи орхідея надмірно або недостатньо полита, подивившись на коріння. Якщо вони виглядають м’якими та коричневими, це ознака того, що вони сиділи у воді та не могли ефективно дренуватись, викликаючи кореневу гниль.

Здорове коріння буде твердим, пухким і білим. Ще один простий спосіб визначити це, оглянувши листя. Мляве або жовте листя часто є ознакою надмірного поливу, тоді як зів’яле або зморщене листя говорить про те, що орхідеї потрібно більше води.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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