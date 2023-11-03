Знавці пояснили, чим легко та швидко можна видалити стійкі коричневі плями з дверцят духовки

Залишки їжі та жир можуть призвести до утворення коричневих плям на дверцятах духовки. Видалити такі плями може бути досить складно.

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Фахівці з прибирання радять використовувати для прибирання таблетки для посудомийної машини. Про це повідомляє Express.co.uk.

Потрібно намочити таблетку для посудомийної машини і трохи почистити нею скло. Обов'язково час від часу у процесі чищення занурюйте таблетку у воду, щоб вона залишалася вологою.

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Після цього протріть поверхню мильною губкою. Таблетки для посудомийних машин виготовлені з концентрованого засобу, тому ефективні від жирних плям.

Однієї таблетки має бути достатньо, щоб відмити всю духовку. Головне періодично змочувати її у воді, щоб не подряпати скло на дверцятах.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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