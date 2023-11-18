Рідкий чи кремовий: який консилер більше підходить для вікової шкіри

Фахівці не рекомендують використовувати для вікової шкіри сухі продукти, такі як пудра, оскільки вони лише підкреслюють наявні зморшки. Замість цього вони радять обирати рідкі або зволожувальні консилери для досягнення молодого та свіжого вигляду обличчя.

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Про це пише ukr.media.

Під час старіння шкіра, як правило, стає сухішою, тому пудрові продукти більше підходять для жирної шкіри.

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Візажисти рекомендують наносити консилер тонким шаром та, за необхідності, додавати другий шар, щоб приховати недосконалості та поступово збільшувати інтенсивність відтінку. Важливо використовувати праймер перед нанесенням консилера, оскільки це допомагає рівномірному розподілу засобу та підвищує стійкість макіяжу. Фахівці стверджують, що консилер із праймером може залишатися на зрілій шкірі щонайменше вісім годин без необхідності підкоригування.

Експерти рекомендують уникати надмірного нанесення консилера, оскільки це може спричинити розтріскування через декілька годин. Для розтушовування продукту вони радять використовувати б'юті-блендер — пористий спонж конусоподібної форми. Кисті можуть залишати дрібні розводи, тому використання губчастих спонжів вважається більш ефективним для забезпечення рівномірного покриття та вирівнювання тону шкіри.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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