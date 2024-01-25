Жовті плями у ванній та у душовій кабінці: як позбутися проблеми без хімії

Якщо у вашій ванні є стійкі плями, які ви не можете видалити звичайними засобами для чищення, є один продукт, який може вам допомогти. Це лимон. Його кислота здатна розщепити бруд та змусити вашу сантехніку блищати.

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Видання SantePlusMag поділилося ефективними методами для видалення стійких плям з ванни:

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Сіль і лимон. Змішайте крупну сіль зі склянкою лимонного соку, потім нанесіть суміш на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім потріть пляму і промийте чистою водою.

Зубна паста. Нанесіть відбілюючу зубну пасту на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім потріть пляму і промийте чистою водою.

Білий оцет. Нанесіть оцет на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім потріть пляму і промийте чистою водою.

Харчова сода і перекис водню. Змішайте 50 мл теплої води з двома столовими ложками харчової соди, потім нанесіть пасту на пляму і залиште на 15 хвилин. Потім потріть пляму і промийте чистою водою.

За даними SantePlusMag, ацетон, який ми використовуємо для видалення лаку для нігтів, є ефективним розчинником, який також може видалити плями з ванни. Все, що вам потрібно зробити, це протерти забруднені ділянки губкою, змоченою в ацетоні.

Цей метод є швидким і ефективним, і він не вимагає використання спеціальних засобів для чищення. Однак важливо зазначити, що ацетон може бути шкідливим для шкіри, тому важливо використовувати рукавички, коли ви його використовуєте.

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